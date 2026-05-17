Iran để mắt đến “nguồn năng lượng mới” dưới đáy biển Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

Iran muốn thu phí các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đối với việc sử dụng các tuyến cáp Internet ngầm được đặt dưới eo biển Hormuz. Truyền thông Iran cảnh báo, lưu lượng truy cập có thể bị gián đoạn nếu các công ty này không trả tiền.

Theo các nguồn tin, các nhà lập pháp Iran đã thảo luận về một kế hoạch vào tuần trước, có thể nhắm mục tiêu vào các tuyến cáp ngầm kết nối các quốc gia Ả rập với châu Âu và châu Á.

“Chúng tôi sẽ áp thuế đối với các tuyến cáp Internet”, người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cho biết trên mạng xã hội X vào tuần trước.

Các phương tiện truyền thông liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết kế hoạch khai thác doanh thu từ eo biển của Tehran sẽ yêu cầu các công ty như Google, Microsoft, Meta và Amazon phải tuân thủ luật pháp Iran, trong khi các công ty cáp ngầm sẽ phải trả phí cấp phép cho việc đi qua của cáp, kèm theo quyền sửa chữa và bảo trì được trao độc quyền cho các công ty Iran.

Một số công ty trong số này đã đầu tư vào các tuyến cáp chạy qua eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, nhưng hiện chưa rõ liệu các tuyến cáp đó có đi qua lãnh hải Iran hay không.

Cũng chưa rõ làm thế nào Iran có thể buộc các gã khổng lồ công nghệ phải tuân thủ, vì họ bị cấm thực hiện các khoản thanh toán cho Iran do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ.

Trong bối cảnh Mỹ có dấu hiệu nối lại chiến dịch tấn công quân sự, Iran đang ngày càng ra tín hiệu rằng họ có các công cụ mạnh mẽ trong tay ngoài lực lượng quân sự. Động thái này nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Hormuz ngoài việc xuất khẩu năng lượng, khi Tehran tìm cách biến lợi thế địa lý của mình thành sức mạnh chiến lược và kinh tế lâu dài.

Các tuyến cáp ngầm cấu thành nên xương sống của kết nối toàn cầu, vận chuyển phần lớn lưu lượng dữ liệu và Internet của thế giới. Việc nhắm mục tiêu vào chúng sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn là chỉ tốc độ internet, đe dọa mọi thứ từ hệ thống ngân hàng, thông tin liên lạc quân sự và cơ sở hạ tầng đám mây AI cho đến làm việc từ xa, trò chơi trực tuyến và các dịch vụ phát trực tuyến.

Một số tuyến cáp ngầm xuyên lục địa lớn đi qua eo biển Hormuz. Do các rủi ro an ninh lâu nay với Iran, các nhà vận hành quốc tế đã cố tình né tránh lãnh hải Iran, thay vào đó tập trung phần lớn các tuyến cáp thành một dải hẹp dọc theo phía Oman của tuyến đường thủy.

Tuy nhiên, Alan Mauldin, giám đốc nghiên cứu tại TeleGeography, một công ty nghiên cứu viễn thông, cho biết 2 trong số các tuyến cáp đó, Falcon và Gulf Bridge International (GBI), chạy qua lãnh hải của Iran.

Iran không nêu rõ họ sẽ nhắm vào các tuyến cáp, nhưng họ nhiều lần tuyên bố về ý định trừng phạt các đồng minh của Washington trong khu vực.

Được trang bị các thợ lặn chiến đấu, tàu ngầm nhỏ và thiết bị không người lái dưới nước, IRGC tạo ra một mối đe dọa đối với các tuyến cáp dưới nước. Bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có thể kích hoạt một “thảm họa kỹ thuật số” mang tính dây chuyền trên nhiều châu lục.

Các nước láng giềng của Iran trên khắp vịnh Ba Tư có thể phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng đối với kết nối Internet, có khả năng tác động đến các hoạt động xuất khẩu dầu khí quan trọng cũng như ngành ngân hàng.

Eo biển Hormuz là một hành lang kỹ thuật số then chốt giữa các trung tâm dữ liệu châu Á như Singapore và một số trạm cập bờ cáp ở châu Âu. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể làm chậm các giao dịch tài chính và giao dịch xuyên biên giới giữa châu Âu và châu Á, trong khi các khu vực của Đông Phi có thể phải đối mặt với tình trạng mất Internet diện rộng.

Thậm chí, nếu các lực lượng ủy nhiệm của Iran quyết định áp dụng các chiến thuật tương tự ở biển Đỏ, thiệt hại có thể còn tồi tệ hơn nhiều.