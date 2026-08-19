Iran cảnh báo các nước Vùng Vịnh, dọa tung hỏa lực tới châu Âu

Tên lửa Iran khai hỏa (Ảnh: Tasnim).

“Chúng tôi muốn cảnh báo rằng bất kỳ sự hỗ trợ hoặc tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ đều tương đương với việc tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ”, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi tuyên bố hôm 19/8.

Theo ông Abdollahi, “khó có khả năng một số lượng lớn máy bay quân sự, đặc biệt là máy bay tiếp nhiên liệu, lại có mặt tại các căn cứ trong khu vực mà các nước sở tại không hề hay biết".

“Các quốc gia giáp vịnh Ba Tư, những nước từng đưa ra nhiều tuyên bố khẳng định sẽ không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để chống lại Iran, cần biết rằng chúng tôi hoàn toàn nắm rõ tình hình”, ông Abdollahi nhấn mạnh.

Cùng ngày, Financial Times dẫn các nguồn tin trong chính quyền Iran cho biết, Tehran đã cân nhắc việc nhắm mục tiêu tấn công vào các cơ sở hoặc khí tài quân sự của Mỹ ở châu Âu nếu xung đột bùng phát trở lại.

Theo Financial Times, các khí tài quân sự của Mỹ tại Bulgaria hoặc Cyprus có thể trở thành mục tiêu tấn công. Động thái này sẽ mở rộng đáng kể phạm vi trả đũa của Iran, vì trước đây Tehran chủ yếu tập trung vào khu vực Trung Đông.

Cả Bulgaria hoặc Cyprus đều có các căn cứ quân sự cho phép quân đội và khí tài Mỹ sử dụng.

Khi xung đột nổ ra với Mỹ, Iran từng phóng tên lửa về phía căn cứ không quân Diego Garcia, cách khoảng 4.000km ở phía nam Ấn Độ Dương. Động thái này cho thấy Iran có khả năng tấn công hầu như bất kỳ địa điểm nào tại châu Âu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tầm bắn xa hơn đồng nghĩa với việc đầu đạn phải nhỏ hơn, từ đó hạn chế mức độ thiệt hại.

Các quan chức Israel đã nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa từ Iran đối với châu Âu.

Nguồn tin nội bộ được Financial Times trích dẫn cũng đề cập đến khả năng các tuyến cáp quang chạy dưới eo biển Hormuz bị phá hủy. Hành động này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hệ thống viễn thông.

Một nguồn tin cho biết Iran sẽ "không có giới hạn" nào trong hành động đáp trả nếu bị Mỹ tấn công. "Nếu Mỹ đi quá xa, Iran sẽ tự vệ bằng mọi giá, vượt ra ngoài phạm vi khu vực và tấn công cả châu Âu”, nguồn tin cảnh báo.

Một nguồn tin khác tiết lộ rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng sẽ châm ngòi cho đòn đáp trả trên quy mô rộng hơn. Nguồn tin đề cập đến cuộc tấn công của Iran vào Jordan khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng như một bằng chứng cho năng lực nhắm mục tiêu của Tehran.

“Đây cũng là một thông điệp gửi tới châu Âu: châu Âu có thể trở thành nơi hứng chịu tên lửa, vì vậy châu Âu nên biết mình phải đứng ở đâu trong cuộc chiến này. Một sai lầm nghiêm trọng, chẳng hạn tấn công vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi, có thể khiến cuộc chiến vượt ra ngoài khu vực và lan tới châu Âu”, nguồn tin từ Iran cảnh báo.

Chuẩn tướng Yadollah Javani, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 16/8 tuyên bố học thuyết quân sự của Iran đang chuyển từ phòng thủ sang tấn công.

Theo tướng Javani, sự chuyển đổi này đánh dấu thay đổi đáng kể trong học thuyết chiến lược quân sự, đồng thời là tín hiệu rõ ràng gửi tới các đối thủ của Iran rằng cách tiếp cận của nước này đang thay đổi để đối phó và vượt qua những thách thức của chiến tranh hiện đại.

Phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebbi tuần trước xác định cơ sở hạ tầng của Mỹ và các đồng minh trong khu vực, như mạng lưới năng lượng, nhà máy điện và hệ thống kết nối internet, là các mục tiêu tiềm năng nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự Iran.