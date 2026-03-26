Iran bác đề xuất chấm dứt xung đột, Nhà Trắng cảnh báo Tehran

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/3 nhắc lại rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Mỹ. Ông cũng bác bỏ tất cả các đảm bảo quốc tế, cam kết và nỗ lực hòa giải của các nước thứ ba nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, cho rằng những điều này “hoàn toàn không đáng tin cậy”.

Thay vào đó, ông Araghchi đề cập đến “sự đảm bảo nội tại” được tạo ra bởi chính các cuộc trả đũa của Iran.

“Thông qua sự đảm bảo nội tại mà chúng tôi tự tạo ra, sẽ không ai dám gây chiến với người dân Iran nữa”, quan chức Iran tuyên bố, nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã phát động ít nhất 81 đợt phản công nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

“Hiện tại, chính sách của chúng tôi là tiếp tục kháng chiến và không có cuộc đàm phán nào diễn ra”, ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Nhà ngoại giao hàng đầu thừa nhận các cuộc tiếp xúc ngoại giao khu vực đã diễn ra, nhưng nhấn mạnh lập trường của Tehran vẫn không thay đổi.

Iran cảnh báo Mỹ

Ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, cơ quan điều phối các hoạt động giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng vũ trang chính quy, tuyên bố lực lượng Mỹ đã bỏ lại hầu hết các căn cứ quân sự của họ trong khu vực.

“Tất cả căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã bị phá hủy, và chúng tôi đang truy tìm các chỉ huy và binh lính”, ông Zolfaghari cho biết.

Ông kêu gọi người dân các nước láng giềng với Iran cung cấp thông tin về nơi ở của các binh lính Mỹ.

“Nếu người dân ở Trung Đông biết nơi họ đang ẩn náu, hãy báo cáo. Để ngăn đất nước của các bạn bị tổn hại, hãy đẩy họ ra khỏi lãnh thổ của các bạn”, ông nói thêm.

Ông Mohsen Rezaee, một thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, một hội đồng cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố Tehran đang "chờ" quân đội Mỹ đổ bộ và hy sinh vì Israel.

“Khi họ không đạt được bất kỳ kết quả nào từ lực lượng không quân, vốn là thế mạnh của họ, thì họ mong đợi gì từ chiến dịch trên bộ? Liệu binh lính Mỹ có muốn hy sinh vì Israel không? Chúng tôi đang chờ xem”, ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Rezaee, một thiếu tướng về hưu và cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trước đó tuyên bố để cuộc xung đột hiện tại kết thúc, Mỹ phải rút quân khỏi vịnh Ba Tư. Ông cũng nói thêm rằng Tehran sẽ yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã gây ra và các đảm bảo an ninh vững chắc từ Washington.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc việc sử dụng quân đội Mỹ để kiểm soát Kharg, hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư vốn được coi là một huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran. Kế hoạch nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho rằng một chiến dịch trên bộ như vậy sẽ tiềm ẩn những rủi ro lớn, bao gồm khả năng thương vong cao đối với lực lượng Mỹ.

Nhà Trắng cảnh báo Iran

Trái với tuyên bố của các quan chức Iran, Tổng thống Trump tuyên bố các quan chức ở Tehran đang đàm phán bí mật với Washington nhưng không muốn thừa nhận điều này công khai, vì sợ bị chính người dân Iran phản đối, hoặc bị Mỹ nhắm mục tiêu nếu các cuộc đàm phán diễn ra không suôn sẻ.

Nhà Trắng cảnh báo Iran rằng Tổng thống Trump sẵn sàng giáng đòn mạnh nếu Iran không đồng ý với các điều khoản trong thỏa thuận chấm dứt xung đột.

“Nếu Iran không chấp nhận thực tế hiện tại, nếu họ không hiểu rằng họ đã bị đánh bại về mặt quân sự và sẽ tiếp tục như vậy, Tổng thống Trump sẽ đảm bảo họ sẽ bị giáng đòn mạnh hơn bao giờ hết”, Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 25/3.

Theo bà Leavitt, Tổng thống Trump “không nói suông” và Iran “không nên tính toán sai lầm thêm lần nữa”.

Cảnh báo của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đưa ra đề xuất 15 điểm để chấm dứt xung đột. Các quan chức Mỹ mô tả nỗ lực ngoại giao này nhằm tìm kiếm “lối thoát” cho cuộc xung đột hiện tại.

Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV dẫn lời một quan chức an ninh chính trị cấp cao cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Mỹ đưa ra.

Quan chức này tuyên bố bất kỳ quyết định ngừng bắn nào cũng chỉ được đưa ra theo các điều kiện và thời gian biểu của Iran, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ không cho phép Tổng thống Mỹ quyết định khi nào cuộc xung đột sẽ kết thúc.

Theo PressTV, quan chức Iran đã vạch ra 5 điều kiện mà Tehran sẽ đồng ý chấm dứt xung đột, bao gồm chấm dứt “hành động gây hấn và sát hại”, đưa ra các đảm bảo cụ thể để ngăn chặn xung đột tái diễn, bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra cho Iran, chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran và “tất cả các nhóm kháng chiến” trên khắp Trung Đông, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.