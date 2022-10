Hơn 1/4 trạm xăng ở Pháp không còn nhiên liệu để bán

Một trạm xăng ở Paris, Pháp (Ảnh: AP).

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher ngày 14/10 cho biết, khoảng 28,5%, hơn 1/4, số trạm xăng ở Pháp không còn dự trữ ít nhất một loại nhiên liệu.

Theo một nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Pháp, tình trạng xếp hàng dài chờ đổ nhiên liệu tại các trạm xăng trong tuần này chủ yếu do người dân đổ xô mua tích trữ, hơn là do vấn đề nguồn cung. Thực tế, các công ty xăng dầu đã tăng nguồn cung từ 30-50% so với thông thường. Trong khi đó, nhu cầu nhiên liệu tăng ít nhất 20% so với bình thường.

Cũng theo nguồn tin trên, khi các cuộc đình công trong ngành năng lượng chấm dứt, các nhà máy lọc dầu phải mất 1-2 tuần mới có thể khôi phục sản lượng, tình hình mới trở lại bình thường.

Đầu tuần này, chính phủ Pháp đã đề nghị nhân viên tại một nhà máy lọc dầu của ExxonMobil ở Normandy đi làm trở lại. Tập đoàn năng lượng TotalEnergies cũng đạt được thỏa thuận với hai công đoàn về việc tăng lương cho người lao động từ năm 2023. Tuy nhiên, các cuộc đình công vẫn diễn ra ở 4 trong số 7 nhà máy lọc dầu ở Pháp và đều thuộc sở hữu của TotalEnergies.