Hình ảnh đầu tiên của thủy thủ đoàn mắc kẹt trên siêu tàu chắn kênh Suez

Các thủy thủ của tàu hàng Ever Given vẫn chưa biết ngày về bởi còn mắc kẹt khi chủ tàu và giới chức Ai Cập chưa thể dàn xếp vấn đề bồi thường thiệt hại.

Thủy thủ đoàn trên tàu Ever Given (Ảnh: The Sun).

Hãng tin The Sun của Anh đầu tuần này đăng tải những bức ảnh đầu tiên của nhóm thủy thủ trên tàu hàng Ever Given đang bị giữ lại ở kênh Suez sau sự cố chắn kênh hồi tháng trước. Bức ảnh cho thấy các thủy thủ Ấn Độ trên con tàu khi các đại diện của Liên đoàn Công nhân Vận tải (ITF) lên tàu để kiểm tra sức khỏe của thủy thủ đoàn hôm 18/4. Trên tàu có 25 đến 26 thủy thủ.

Đơn vị vận hành tàu Ever Given cho biết, hiện tại các thủy thủ vẫn khỏe mạnh và tinh thần ổn định và mục tiêu của họ là giải quyết nhanh chóng các vấn đề để con tàu và thủy thủ đoàn rời kênh Suez.

Các thủy thủ này đã ở trên con tàu khoảng 2 tháng qua. Sau sự cố chắn kênh hồi cuối tháng 3 khiến con tàu bị bắt giữ ở hồ nhân tạo Great Bitter, hai thủy thủ đã được phép rời tàu để thay thế người. Một thuyền trưởng thứ hai cũng bay từ Ấn Độ đến Ai Cập và đảm nhận việc lái tàu.

Abdulgani Serang, một đại diện thuộc Hiệp hội Hàng hải Ấn Độ, cho biết: "Chúng tôi muốn kiểm tra để chắc chắn rằng họ (các thủy thủ) vẫn an toàn và không gặp vấn đề về tâm lý. Điều quan trọng là thể hiện sự đoàn kết với các thủy thủ, không phải bỏ mặc họ làm con tin. Chúng tôi đã dàn xếp để hai người có thể rời tàu vì lý do gia đình". Quan chức này cho hay, thủy thủ đoàn nói rằng, hiện tại họ không gặp bất cứ vấn đề nào về tiền lương và thực phẩm.

Tàu hàng Ever Given và thủy thủ đoàn không được phép rời Suez cho đến khi đáp ứng điều khoản bồi thường thiệt hại cho Ai Cập (Ảnh: Reuters).

Tàu Ever Given, dài 400m, trọng lượng khoảng 224.000 tấn, bị giữ lại ở Ai Cập sau khi được giải cứu từ sự cố chắn ngang kênh đào Suez hôm 23/3. Giới chức Ai Cập tuyên bố, con tàu chỉ được phép rời đi với điều kiện chủ tàu phải bồi thường thiệt hại 1 tỷ USD. Tuy nhiên, chủ tàu và đơn vị vận hành con tàu đến nay không chấp thuận yêu cầu này.

Minh Phương

Theo The Sun