Hé lộ chi phí "khủng" bảo vệ ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và gia đình được hưởng một chế độ đảm bảo an ninh cực kỳ cao.

Gia đình nhỏ của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg (Ảnh: EPA).

Business Insider dẫn một báo cáo chi phí quản trị thường niên của Facebook ngày 28/7 cho biết, tập đoàn này đã dành tổng cộng 23,4 triệu USD để đảm bảo an ninh cho Giám đốc điều hành (CEO) Zuckerberg và gia đình trong năm 2020. Trong đó, chi phí an ninh dành riêng cho Zuckerberg khi "ở tại nhà riêng và trong các chuyến đi" là 13,4 triệu USD, chi phí an ninh dành cho gia đình của CEO này là 10 triệu USD.

Với con số này, chi phí an ninh dành cho Zuckerberg và gia đình nhiều hơn chi phí an ninh của 10 giám đốc điều hành công nghệ khác của Facebook (khoảng 23,3 triệu USD). Chi phí an ninh dành cho Giám đốc vận hành của Facebook, bà Sheryl Sandberg, là hơn 7,6 triệu USD, tiếp đến là ông Sundar Pichai, CEO của Alphabet - công ty mẹ của Google, với chi phí an ninh 5,4 triệu USD.

Khoản chi phí này cao hơn nhiều so với khoản chi phí mà tập đoàn Amazon dành cho cựu CEO Jeff Bezos. Amazon chi 1,6 triệu USD để đảm bảo an ninh cho Bezos, những chi phí phát sinh sẽ do ông tự chi trả. Hãng gọi xe công nghệ Uber cũng chỉ dành 120.000 USD để sắp xếp văn phòng làm việc tại nhà cho CEO Dara Khosrowshahi trong đại dịch và cử một chuyên gia an ninh tới nhà ông.

Năm 2019, Facebook dành 20,4 triệu USD để bảo vệ nhà sáng lập, trong đó có 10,4 triệu USD bảo vệ cá nhân và 10 triệu USD bảo vệ cả gia đình. Ngoài ra, tập đoàn cũng chi 2,9 triệu USD đầu tư trang bị máy bay riêng cho người đứng đầu.

Chi phí đảm bảo an ninh cho Zuckerberg năm 2020 cao hơn so với năm 2019 chủ yếu do việc đi lại thường xuyên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các biện pháp tăng cường an ninh trong năm diễn ra bầu cử tổng thống ở Mỹ và cũng do giá thuê nhân viên an ninh tăng. Báo cáo cũng cho biết, các năm gần đây, Zuckerberg chỉ nhận 1 USD tiền lương và không nhận bất kỳ khoản thanh toán hay đãi ngộ nào khác.

"Vai trò của ông Zuckerberg đã đặt ông ấy vào một vị trí đặc biệt. Ông ấy là hiện thân của Facebook, những cảm xúc tiêu cực liên quan đến công ty của chúng tôi do vậy ảnh hưởng trực tiếp đến hoặc chuyền sang ông Zuckerberg", thông cáo của Facebook cho biết khi đề cập đến tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho người đứng đầu.

Facebook cũng như một số nền tảng mạng xã hội khác đã đối mặt với tình trạng tin giả lan tràn đặc biệt trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 và bầu cử tổng thống Mỹ. Hồi tháng 3, Zuckerberg cùng với một số lãnh đạo công nghệ khác, trong đó có CEO Twitter Jack Dorsey, đã phải ra điều trần trước quốc hội Mỹ về vấn đề này. Tháng 11 năm ngoái, Zuckerberg cũng phải điều trần trước Thượng viện Mỹ về các quyết định mà Facebook đưa ra xung quanh cuộc bầu cử.

