Hàn Quốc nghi Triều Tiên chuyển 6.700 container đạn pháo cho Nga

Các tổ hợp pháo của Triều Tiên khai hỏa trong một cuộc tập trận (Ảnh: KCNA).

Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik ước tính Triều Tiên đã vận chuyển khoảng 6.700 container đạn dược sang Nga kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 9 năm ngoái.

Số container này được cho là đủ để chứa khoảng 3 triệu viên đạn pháo 152mm hoặc 500.000 viên đạn pháo 122mm.

Hơn nữa, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết đang xem xét những nghi ngờ liên quan đến việc Triều Tiên cung cấp vũ khí được sản xuất từ những năm 1970 cho Nga.

Những bức ảnh do một nhiếp ảnh gia người Ukraine công bố năm ngoái cho thấy các chữ cái tiếng Triều Tiên được tìm thấy được khắc trên vỏ tên lửa. Các chuyên gia nhận định đây có thể là đạn pháo phóng loạt 122mm.

Tuyên bố của NIS được đưa ra nhằm phản hồi báo cáo gần đây của một cơ quan truyền thông địa phương rằng đạn pháo 122mm được sản xuất ở Triều Tiên vào những năm 1970 dường như nằm trong số những vũ khí mà Nga đã sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

"NIS đang phân tích tình huống liên quan một cách chi tiết và cũng tiếp tục theo dõi hợp tác quân sự tổng thể giữa Triều Tiên và Nga", cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết.

NIS cũng thông báo đang theo dõi chặt chẽ khả năng vận chuyển trái phép các bộ phận tên lửa tới Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là có thể mua các bộ phận này để phát triển vũ khí mới.

Nga đã tăng cường hợp tác với Triều Tiên kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Hàn Quốc và một số nước phương Tây nghi ngờ Bình Nhưỡng cung cấp cho Nga đạn pháo và tên lửa đạn đạo để sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 28/3, Nga đã phủ quyết nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Mỹ tuyên bố rằng bản chất của mối đe dọa an ninh do Triều Tiên gây ra có thể "thay đổi mạnh mẽ" trong thập niên tới do sự hợp tác của nước này với Nga.

Đầu tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết Triều Tiên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine và mối quan hệ đối tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Bộ Ngoại giao Nga đầu tháng này tuyên bố những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là "vô căn cứ và không có cơ sở". Nga cho biết Moscow đang xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích chung.

Reuters ngày 25/4 dẫn hình ảnh vệ tinh do viện RUSI của Anh công bố cho biết, tàu hàng của Nga bị cấm vận do cáo buộc vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên được phát hiện neo đậu tại Trung Quốc. Theo RUSI, tàu đã thực hiện ít nhất 11 chuyến giao hàng giữa cảng Rajin của Triều Tiên và các cảng của Nga từ tháng 8/2023.

Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 2/5 cho biết Nga đã chuyển hơn 165.000 thùng dầu tinh chế cho Triều Tiên chỉ trong tháng 3. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên bị cấm nhập khẩu hơn 500.000 thùng dầu tinh chế mỗi năm.

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trái với tuyên bố của phương Tây.