Hầm trú ẩn Phần Lan hút khách nước ngoài

Merihaka là hầm trú ẩn lớn nhất thủ đô Helsinki, Phần Lan (Ảnh: Reuters).

Các thị trưởng đến từ các thành phố của Ukraine đã chụp ảnh bên trong một hang động khổng lồ được khắc vào lòng đá bên dưới thủ đô của Phần Lan, tận mắt chứng kiến quy mô và tiềm năng của một không gian có sức chứa tới 6.000 người.

Họ nằm trong số khoảng 800 phái đoàn nước ngoài đã đến thăm hầm trú ẩn dân sự Merihaka ở Helsinki - hầm trú ẩn lưỡng dụng lớn nhất cả nước. Các công ty Phần Lan đang tìm cách xuất khẩu hầm trú ẩn sang các đối tác mua hàng lo ngại về cuộc chiến ở Ukraine và cuộc xung đột Iran.

Với thể tích 71.000m³, hầm trú ẩn này có dung tích tương đương một tòa nhà văn phòng 7 tầng. Nó được xây dựng vào năm 2003, có các sân thể thao, một phòng tập gym và một sân chơi cho trẻ em nằm ở độ sâu 25m dưới lòng đất và được sử dụng hàng ngày. Nếu cần thiết trong tình huống khẩn cấp, nó có thể được chuyển đổi công năng.

Tại Phần Lan, quốc gia từng chịu nhiều đau thương trong Thế chiến II, việc xây dựng hầm trú ẩn dưới các tòa nhà dân cư và thương mại có quy mô nhất định vẫn là bắt buộc. Yêu cầu này giúp các công ty Phần Lan rất thành thạo trong việc xây dựng và bảo trì hầm trú ẩn, chẳng hạn như lắp đặt và bảo dưỡng cửa chống phóng xạ, thiết bị thông gió và nguồn điện khẩn cấp, cũng như các mạng lưới truyền thông và hệ thống nước thải.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Temet Phần Lan Juha Simola cho biết công ty nhận được sự quan tâm từ các quốc gia vùng Vịnh do xung đột Iran. Temet đang xây dựng nhà máy tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và lên kế hoạch xây hàng trăm hầm trú ẩn.

Các chính trị gia, nhà quản lý và doanh nghiệp từ nước ngoài, như tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco, đều đã tìm kiếm thông tin hoặc đến tham quan hầm trú ẩn ở Phần Lan.

"Trong vòng 2 năm tới, chúng tôi sẽ không cần phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cùng ngành để giành được hợp đồng nữa. Thay vào đó, vấn đề sẽ sớm là việc cạn kiệt năng lượng sản xuất," Ilkka Kivisaari, CEO của Tập đoàn Verona Shelters thuộc sở hữu của Phần Lan và Thụy Sĩ, cho biết khi dẫn chứng nhu cầu cao ở các nước như Ba Lan, Đức và sự quan tâm lớn từ Trung Đông.

Merihaka nằm trong số 48 hầm trú ẩn lớn và 5.500 hầm trú ẩn nhỏ hơn ở Helsinki, thuộc mạng lưới khoảng 50.500 hầm được xây dựng trên khắp cả nước.

Việc xây dựng một hầm trú ẩn là bắt buộc bên dưới các tòa nhà vượt quá 1.200m² ở Phần Lan. Chi phí cho một hầm trú ẩn bên dưới một khối chung cư mới ở Phần Lan, do chủ sở hữu tòa nhà chi trả, chiếm từ 1,5% đến 4% tổng chi phí xây dựng.