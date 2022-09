Đột kích phòng tuyến của Nga, 50 lính Ukraine thiệt mạng

Binh sĩ đứng gác bên ngoài nhà máy hạt nhân ở Zaporozhye, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, cho biết vào sáng 14/9 các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm cách đột nhập phòng tuyến gần khu định cư Nesteryanka ở vùng Zaporozhye.

"Kết quả là sau 3 lần kiên quyết đột phá tuyến phòng thủ, nhờ hành động khéo léo của các đơn vị pháo binh và súng trường cơ giới, đối phương đã bị chặn lại và rút lui về vị trí, chịu tổn thất nặng nề. Một xe tăng của đối phương đã bị hỏa lực từ vũ khí chống tăng phá hủy. Sau trận chiến, lực lượng Ukraine đã mất hơn 50 quân", ông Rogov xác nhận.

Theo ông Rogov, 3 xe tăng, 3 xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. 7 quân nhân, trong đó có một sĩ quan, bị bắt làm tù binh.

Đến nay, khoảng 72-73% khu vực Zaporozhye nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, trung tâm hành chính của khu vực, thành phố Zaporozhye, nơi gần một nửa dân số khu vực đang sinh sống, vẫn do Ukraine kiểm soát.

Zaporozhye là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga kiểm soát nhà máy này từ giữa tháng 3, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong tháng 8, nhà máy Zaporozhye liên tiếp bị pháo kích hoặc tấn công bằng máy bay không người lái. Kiev cáo buộc Moscow dùng nhà máy làm căn cứ quân sự, đưa các vũ khí hạng nặng đến đây. Tuy nhiên, Moscow khẳng định chỉ cử một nhóm binh sĩ canh gác để bảo vệ nhà máy. Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 13/9 cảnh báo "các hành động của Kiev đang đặt thế giới bên bờ vực của thảm họa hạt nhân".

Vị trí nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (Zaporizhzhia) ở Ukraine (Ảnh: BBC).

Người đứng đầu chính quyền quân - dân sự Zaporozhye, ông Yevgeny Balitsky, ngày 11/9 cho biết, khu vực này đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Quan chức này cho biết người dân ở Zaporozhye hiểu rằng cuộc trưng cầu dân ý chỉ là động thái về mặt kỹ thuật vì họ "đã là một phần của Nga". Ông Balitsky nói rằng Nga đang khôi phục lại cơ sở hạ tầng tại khu vực này như xây đường, khởi động lại nhà máy, trả lương hưu và trợ cấp xã hội.

Chính quyền hiện tại ở Zaporozhye được lập ra sau khi Nga giành quyền kiểm soát khu vực này. Ngoài chính quyền mới, khu vực này cũng đã phát sóng các kênh truyền hình của Nga và lập ra các đài phát thanh.

Từ tháng 8, Zaporozhye và vùng Kherson lân cận đã lập ra các ủy ban bầu cử để tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Hai vùng có thể tổ chức sự kiện này vào cùng thời điểm.

Giới chức Ukraine từng cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hồi đầu tháng cảnh báo người dân nước này rằng, việc bỏ phiếu ở các cuộc trưng cầu dân ý tại những khu vực mà Nga đang kiểm soát sẽ bị coi là tội hình sự.

Bà Vereshchuk cho biết, các công dân Ukraine có thể đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự và bị phạt tù tối đa 12 năm nếu họ tham gia các cuộc bỏ phiếu về việc sáp nhập vào Nga.