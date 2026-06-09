Động đất mạnh ngoài khơi Cuba

Người dân ở Havana cảm nhận được rung chấn (Ảnh: AFP).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, hôm 8/6 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ, tâm chấn nằm ở độ sâu 26km cách thành phố Mantua, Cuba 104km về phía tây-tây bắc.

Caribe, Paul Earle, một nhà địa chấn học tại USGS cho biết, trận động đất là điều bất thường đối với khu vực này của vùng biển. Ông lưu ý rằng trận động đất xảy ra bên trong một mảng kiến tạo, nơi các trận động đất thường rải rác và ít thường xuyên hơn so với khi chúng xảy ra dọc theo các ranh giới mảng.

Ông Earle cho biết thêm, một trận động đất mạnh như thế này chưa từng xảy ra trong phạm vi 322km (tính từ vị trí trận động đất hôm qua) kể từ năm 1880, thời điểm một trận địa chấn 6 độ xảy ra gần San Cristobal, Cuba.

Giới chức trách hiện chưa báo cáo về bất kỳ thiệt hại lớn hay thương vong nào, nhưng trận động đất đã làm gia tăng mối lo ngại ở Cuba. Tình trạng mất điện trên diện rộng đang diễn ra khắp khu vực cũng khiến việc liên lạc gặp nhiều khó khăn.

"Rung chấn rất mạnh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì giống như vậy", cô Yusmila Hernandez, 44 tuổi, chia sẻ tại nhà riêng ở Pinar del Rio, miền tây Cuba.

"Mọi người đều sợ hãi chạy ra ngoài. Tôi thậm chí không biết giải thích thế nào nữa. Cảm giác không giống bất kỳ trận động đất nào từng xảy ra ở đây trước đây", Hernandez nói.

USGS cho biết, rung chấn cũng được cảm nhận thấy ở Florida. Tại Mexico, trận động đất được cảm nhận tại các trung tâm du lịch Cancun, Playa del Carmen và Tulum trên bán đảo Yucatan của nước này. Người dân và công nhân ở trung tâm thành phố Cancun, những người vốn không quen với các trận động đất mạnh, đã phải sơ tán khỏi các tòa nhà.

Các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt tại các bang Yucatan và Quintana Roo của Mexico, nhưng vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại, thống đốc của cả hai bang cho biết trên mạng xã hội.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, không có cảnh báo hay lệnh theo dõi sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất.