Đánh bom tại lễ hội Thái Lan, hơn 40 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: Independent).

AP dẫn thông tin từ giới chức trách địa phương cho hay, một vụ nổ bom đã xảy ra tại lễ hội ở thị trấn Umphang, tỉnh Tak, miền Bắc Thái Lan đêm 13/12, rạng sáng 14/12.

Vụ nổ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương. Trong khi đó, một số nguồn tin cho hay, số người bị thương lên tới gần 50.

Theo Hiệp hội các nhóm cứu hộ Umphang, một thiết bị nổ đã bị ném vào đám đông trong buổi biểu diễn ngoài trời tại lễ hội ở giáp biên giới Myanmar.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Thái Lan Thanathip Sawangsang nói với hãng tin AP rằng, cảnh sát địa phương cho biết đã có một cuộc ẩu đả giữa các nhóm đối đầu trước vụ nổ. Bằng chứng pháp y cho thấy thiết bị nổ là một quả bom tự chế.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm, song danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã chỉ đạo cảnh sát và các cơ quan an ninh nhanh chóng điều tra vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm các lễ hội sắp tới để đảm bảo an toàn cho người dân.