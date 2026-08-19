Đan Mạch lần đầu đưa lính nghĩa vụ đến Greenland

Các binh sĩ Đan Mạch được triển khai tới Greenland (Ảnh: Reuters).

Quân đội Đan Mạch ngày 18/8 thông báo khoảng 100 quân nhân nghĩa vụ thuộc Trung đoàn Bộ binh Schleswig đã đến Nuuk, thủ phủ của Greenland vào đầu tháng 8.

Nhóm này sẽ phân chia thời gian giữa huấn luyện và thực hiện “các nhiệm vụ tác chiến”, trong đó một số binh sĩ sẽ đóng quân tại Nuuk, còn những người khác được điều động đến Kangerlussuaq, căn cứ không quân từng được quân đội Mỹ sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh, cách đó 350km về phía bắc.

Các quân nhân nghĩa vụ được triển khai tới Greenland là đợt tân binh đầu tiên phục vụ trong quân đội Đan Mạch với thời hạn 11 tháng.

Năm 2024, Đan Mạch kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự từ 4 tháng lên 11 tháng, mở rộng đối tượng nhập ngũ sang cả nữ giới và tăng chỉ tiêu tuyển quân hàng năm từ 5.000 lên 7.000 người.

Thông cáo báo chí của quân đội Đan Mạch mô tả đợt triển khai này là cơ hội để các tân binh “thực hành và rèn luyện các kỹ năng quân sự trên địa hình xa lạ”.

Thông cáo không đề cập đến tranh cãi đang diễn ra giữa Đan Mạch và Mỹ về Greenland, nhưng cho biết các tân binh sẽ tham gia Chiến dịch Arctic Endurance (Sức bền Bắc Cực) - một cuộc tập trận quân sự được triển khai nhằm đáp trả trực tiếp lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Greenland.

Ông Trump bắt đầu nêu khả năng sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ từ năm ngoái. Ông cho rằng Mỹ cần vùng đất này “vì mục đích an ninh quốc gia”, cụ thể là để bố trí các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo “Golden Dome” (Vòm Vàng) mà ông cam kết xây dựng.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông muốn có Greenland vì “nguồn khoáng sản đất hiếm” tại khu vực này.

Bản đồ Greenland (Ảnh: NPR).

Đan Mạch đã khởi động cuộc tập trận vào tháng 1, sau khi Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác của Mỹ từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự để sáp nhập Greenland.

Hai tuần trước khi chiến dịch được công bố, ông Trump từng đùa rằng toàn bộ hiện diện quân sự của Đan Mạch ở Greenland chỉ gói gọn trong “hai chiếc xe trượt tuyết”.

Có 11 quốc gia NATO khác đã cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận, bao gồm Pháp, Đức và Anh. Chiến dịch Arctic Endurance là cuộc tập trận quy mô nhỏ, với chưa đến 300 binh sĩ Đan Mạch và đồng minh hiện diện tại Greenland trước khi nhóm tân binh nghĩa vụ được điều động đến đây.

Các nguồn tin chính phủ và quân đội Đan Mạch nói với đài truyền hình DR hồi tháng 3 rằng Copenhagen đánh giá khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang với Mỹ là rất thấp, nhưng đã triển khai binh sĩ tới Greenland như một biện pháp phòng ngừa.

Các quan chức Greenland và Đan Mạch nhiều lần khẳng định chỉ Greenland mới có quyền quyết định tương lai của mình.

Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, nằm ở vị trí chiến lược dọc theo tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ, đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ. Vùng lãnh thổ này cũng có nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác.