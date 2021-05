Đại sứ Việt Nam tại Mỹ dự lễ nhậm chức của Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương

Dân trí Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã dự lễ nhậm chức Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ - Thái Bình Dương của Đô đốc John Aquilino tại Honolulu, Hawaii.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, nhận lời mời của Bộ Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ - Thái Bình Dương (INDOPACOM), Đại sứ Hà Kim Ngọc đã dự lễ nhậm chức Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ - Thái Bình Dương của Đô đốc John Aquilino tại Honolulu, Hawaii hôm 30/4.

Đô đốc John Aquilino Aquilino, Tư lệnh INDOPACOM (trái) và Đô đốc Philip Davidson, nguyên Tư lệnh INDOPACOM (phải) tại buổi lễ. (Ảnh: USINDOPACOM).

Nhân dịp này, Đại sứ đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin, Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, trao đổi với Đô đốc Philip Davidson, nguyên Tư lệnh INDOPACOM và Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh INDOPACOM và làm việc với đại diện của INDOPACOM.

Trong các cuộc trao đổi, hai bên vui mừng nhận thấy sau 25 năm bình thường hóa, quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực. Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao nỗ lực và kết quả hợp tác của hai bên trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh như tẩy độc da cam, rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân của chiến tranh...

Phía Mỹ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ và hợp tác hiệu quả tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, đồng thời, vui mừng trước những tiến triển trong hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với thiên tai, phòng chống Covid-19... Phía Mỹ cũng cho rằng có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, phía Mỹ chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường đoàn kết ASEAN, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ. Đại sứ Hà Kim Ngọc cảm ơn phía Mỹ đã hợp tác và hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Phía Mỹ khẳng định Chính quyền Biden tiếp tục thực hiện chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở, coi khu vực Ấn độ - Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược An ninh quốc gia, khẳng định bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và trật tự dựa trên luật lệ, coi trọng phối hợp với các nước đồng minh và đối tác trong khu vực để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, giải quyết hòa bình tranh chấp... trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp mới tại khu vực.

Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các nước trong khu vực ứng phó với đại dịch Covid-19, trong đó có việc cung cấp và phân phối vắc-xin cũng như xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Đại diện INDOPACOM hy vọng đối thoại Shangrila sẽ được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của các nước đối tác. Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

