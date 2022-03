Đại sứ Nga nêu quan điểm về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy (Ảnh: AP).

"Nếu Nga bị NATO khiêu khích, nếu Nga bị NATO tấn công, tại sao không chứ? Chúng tôi là một cường quốc hạt nhân", Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy nói khi được hỏi về khả năng Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Khi bạn đối phó với một cường quốc hạt nhân, tất nhiên, bạn phải tính toán mọi kết quả có thể xảy ra do hành vi của bạn", ông Polyanskiy nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News hôm 23/3.

Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ hôm 22/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine nếu Moscow đối mặt với "mối đe dọa sống còn".

"Chúng tôi đã công khai khái niệm về an ninh nội địa, trong đó quy định mọi lý do cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Do vậy, nếu xuất hiện mối đe dọa sống còn với đất nước chúng tôi, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng theo khái niệm đó", ông Peskov nói.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra khi phóng viên liên tục hỏi ông "có tin rằng", Tổng thống Putin sẽ không quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Khi được hỏi thêm về cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, ông Peskov cho biết Moscow không có ý định chiếm đóng nước láng giềng, khẳng định lực lượng quân sự Nga không tấn công dân thường. Ông nói rằng mục tiêu chính của chiến dịch là loại bỏ mối đe dọa quân sự tiềm tàng của Ukraine.

Phản hồi về phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin cũng như lập trường hạt nhân của Nga, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby gọi cách giải thích của Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là "nguy hiểm".

"Đây không phải là cách hành xử của một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm", ông Kirby nói. Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh Lầu Năm Góc "chưa thấy bất kỳ điều gì có thể dẫn đến kết luận rằng cần phải thay đổi trạng thái răn đe chiến lược".

Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới. Lực lượng răn đe của Nga gồm nhiều loại vũ khí chiến lược khác nhau, cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, có thể sử dụng cho mục đích phòng thủ và tấn công. Theo định nghĩa của Nga, các lực lượng này được thiết kế để "ngăn chặn các hành động xâm lược nhằm vào Nga và các đồng minh của Nga, cũng như để đánh bại kẻ xâm lược, kể cả trong một cuộc chiến có sử dụng vũ khí hạt nhân".

Vài ngày sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin hôm 28/2 tuyên bố đặt các lực lượng hạt nhân chiến lược trong tình trạng báo động cao. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân và vấp phải sự chỉ trích của phương Tây.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, đây là một quyết định "nguy hiểm" và sẽ làm trầm trọng căng thẳng ở Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cảnh báo điều đó thể hiện sự leo thang "hoàn toàn không thể chấp nhận được".