Con trai út Tổng thống Trump cứu bạn ở Anh nhờ một cuộc điện thoại

Con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, anh Baron Trump (Ảnh: AFP).

Telegraph đưa tin, Barron Trump đã cứu sống một phụ nữ người Anh mà anh nhìn thấy đang bị tấn công trong một cuộc gọi FaceTime, theo những gì được trình bày trước tòa.

Con trai út của Tổng thống Mỹ đã gọi cho cảnh sát khi chứng kiến người phụ nữ bị một người đàn ông có hành vi bạo lực. Bị cáo là Matvei Rumiantsev, bạn trai cũ của nạn nhân.

Tại Tòa án Hoàng gia Snaresbrook ở phía đông London, Rumiantsev, 22 tuổi, bị cáo buộc ghen tuông với mối quan hệ giữa Barron Trump và người phụ nữ này. Danh tính của cô không được tiết lộ vì lý do pháp lý.

Barron Trump, 19 tuổi, dường như đã khiến bị cáo nổi giận khi cố gọi điện cho người phụ nữ vào tối ngày 18/1 năm ngoái. Sau đó, vào rạng sáng, Barron Trump và người phụ nữ đã kết nối được với nhau qua cuộc gọi video.

Rumiantsev bị cáo buộc đã túm tóc người phụ nữ và đẩy cô ngã xuống sàn và dùng lời lẽ xúc phạm với nạn nhân. Trước tình huống đó, Barron Trump đã gọi số khẩn cấp 999 và được kết nối với Cảnh sát Thành phố London, theo Metro.

Trong bản ghi âm cuộc gọi được phát cho bồi thẩm đoàn, Barron Trump nói: “Đây thực sự là tình huống khẩn cấp, làm ơn. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ cô ấy, có một người đàn ông đang đánh cô ấy".

Sau đó, con trai út ông Trump trả lời nhân viên trực tổng đài rằng, anh quen với nạn nhân thông qua mạng xã hội.

Cảnh sát đã tới địa chỉ xảy ra sự việc, nơi người phụ nữ nói với họ: “Tôi là bạn của Barron Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump".

Phát biểu trước tòa, người phụ nữ nói: “Anh ấy (Barron Trump) đã giúp cứu mạng tôi.

Rumiantsev bị truy tố với các cáo buộc xâm hại người phụ nữ này trong 2 lần, hành hung, gây thương tích cơ thể thực tế và làm sai lệch tiến trình tư pháp. Bị cáo phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên tòa vẫn đang diễn ra.