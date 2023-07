Con trai tổng thống Colombia bị bắt

Nicolas Petro, con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm 29/7 thông báo, cảnh sát đã bắt giữ con trai ông, Nicolas Petro, và vợ cũ Daysuris Vasquez.

Truyền thông Colombia đã chiếu video ghi lại cảnh các nhân viên an ninh áp giải Nicolas và Vasquez sau khi bắt giữ hai người này.

Tổng thống Petro cho biết ông đau đớn khi một trong những người con của ông bị bỏ tù.

"Tôi chúc con trai tôi may mắn và mạnh mẽ. Cầu mong những sự việc như vậy sẽ rèn luyện tính cách của con tôi và mong con nhìn nhận lại lỗi lầm của chính mình. Như tôi đã khẳng định với bộ trưởng tư pháp, tôi sẽ không can thiệp hay gây áp lực lên các quyết định của ông ấy, mong luật pháp tự do xử lý vụ việc", ông Petro nói thêm.

Vào tháng 3, Vasquez cáo buộc Nicolas nhận một số tiền lớn từ các đối tượng buôn bán ma túy và buôn lậu trong năm 2022 nhằm chi tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống của cha mình, nhưng thay vào đó Nicolas lại sử dụng số tiền này để sống xa hoa ở thành phố Barranquilla.

Vasquez từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng chồng cũ của cô đã nhận được số tiền tương đương 124.000 USD từ một đối tượng buôn bán ma túy trước đây tên là Samuel Santander Lopesierra. Santander Lopesierra từng ngồi tù 18 năm tại Mỹ vì tội buôn bán ma túy.

Các công tố viên đã xác nhận việc bắt giữ Nicolas với tội danh rửa tiền và làm giàu bất chính. Vasquez cũng bị buộc tội.

Kể từ khi vụ bê bối bị phanh phui, Tổng thống Petro đã phủ nhận việc nhận tiền từ các trùm ma túy quyền lực của Colombia. Chính ông đã yêu cầu điều tra con trai mình.