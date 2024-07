Cơ hội nghề nghiệp mới cho những người từng hành nghề mại dâm ở Singapore

Chương trình của Project X ở Singapore cung cấp các dịch vụ như viết sơ yếu lý lịch và kết nối người từng bán dâm với các nhà tuyển dụng tiềm năng (Ảnh: Dự án X).

Tháng 2 vừa qua, Nina (ngoài 40 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi), đã thôi hành nghề mại dâm và bắt đầu làm việc toàn thời gian tại bộ phận chăm sóc khách hàng dưới sự giúp đỡ của tổ chức phi lợi nhuận Project X.

Để nuôi con, người mẹ đơn thân này đã phải hành nghề mại dâm từ khoảng 20 năm trước.

Nina là một trong những người được hưởng lợi từ chương trình Project X - The Next Step, được thành lập vào tháng 10/2023 để giúp những người từng hành nghề mại dâm tìm kiếm con đường sự nghiệp mới cho bản thân.

Chương trình có sự hỗ trợ từ Hội đồng Dịch vụ Xã hội Quốc gia (NCSS), nhằm mục đích giúp những người khó khăn thoát khỏi vòng luẩn quẩn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo thống kê, 17 người ở độ tuổi từ 20 đến 50 từng làm gái mại dâm đã tham gia chương trình này.

Thông qua chương trình, họ được huấn luyện nghề nghiệp, tiếp thu các kỹ năng về tài chính và học cách viết sơ yếu lý lịch. Bên cạnh đó, họ cũng có thể nhận được những khoản vay nhỏ để thành lập doanh nghiệp tại nhà.

Ngoài ra, Project X còn kết nối họ với các nhà tuyển dụng tiềm năng hoặc đề xuất các địa điểm để ứng tuyển.

Vanessa Ho, giám đốc điều hành của Project X, cho biết sẽ luôn có những cơ hội việc làm dành cho những người từng hành nghề mại dâm vì tổ chức này giúp họ dễ tìm được việc làm mới.

Đây là chương trình miễn phí, dành cho bất kỳ ai từng làm nghề mại dâm, kể cả người nước ngoài cư trú dài hạn tại Singapore.

Bà Tok Kheng Leng, nhân viên xã hội của Project X cho biết, tùy thuộc vào mục tiêu, mọi người có thể dành ít nhất 6 tháng tham gia chương trình và đạt được kỹ năng hoặc tìm được một công việc toàn thời gian họ mong muốn.

Tuy nhiên, một số người có thể gặp khó khăn khi tìm việc bởi sự kỳ thị hoặc vì họ có tiền án.

Bà Tok cũng chia sẻ, những người này có thể gặp khó khăn khi tiếp cận các tổ chức dịch vụ xã hội để được giúp đỡ vì họ sẽ không thoải mái chia sẻ những gì họ từng làm.

Đối với Nina, cô đã phải bỏ công việc chăm sóc khách hàng vì ca phẫu thuật do đau lưng mãn tính. Cô đang gặp khó khăn trong việc di chuyển và hy vọng sẽ tìm được việc làm tại nhà. Chương trình The Next Step đã cung cấp thức ăn và hỗ trợ cô trong thời gian này.

Là người từng ra vào nhà tù nhiều lần do ma túy, Nina cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến những người phụ nữ 70 tuổi vẫn hành nghề mại dâm. Cô chia sẻ: "Tôi không phân biệt đối xử nhưng tôi muốn quay lại cuộc sống bình thường".

Hằng Nga