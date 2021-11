Chuyên gia Trung Quốc đưa ra ý tưởng lắp cánh cho tàu cao tốc

Dân trí Để tăng tốc độ của tàu cao tốc lên 450 km/h, các chuyên gia của Trung Quốc đã đưa ra ý tưởng lắp thêm cánh cho các toa tàu.

Trung Quốc hiện sở hữu hệ thống tàu cao tốc với tốc độ nhanh nhất thế giới (Ảnh: Bloomberg).

Theo báo South China Morning Post, nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra, nếu gắn thêm 5 đôi cánh cho mỗi toa tàu, chúng có thể giúp tăng lực nâng, giảm gần 1/3 trọng lượng của đoàn tàu, giúp đoàn tàu đạt tốc độ tối đa 450 km/h.

Nghiên cứu là một phần dự án có tên CR450 của Bắc Kinh được đưa ra hồi đầu năm nay nhằm phát triển một thế hệ tàu cao tốc mới có thể đạt đến tốc độ đó.

Trung Quốc hiện sở hữu hệ thống tàu cao tốc với tốc độ nhanh nhất thế giới. Hiện tàu cao tốc của nước này có thể chạy với tốc độ 350 km/h. Dự án CR450 đặt mục tiêu giảm thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải xuống còn khoảng 3 giờ, và từ Bắc Kinh đến Quảng Châu còn 5 giờ.

Các chuyên gia nhận định, việc lắp cánh để tăng tốc độ của tàu cao tốc sẽ giúp giảm tiêu hao năng lượng, giảm chi phí vận hành, nhưng cũng đồng nghĩa sẽ rút ngắn khoảng thời gian giữa các đợt bảo dưỡng, vòng đời của các bánh ray cũng giảm.

Ý tưởng lắp cánh cho tàu cao tốc cũng từng được các kỹ sư Nhật Bản đưa ra từ những năm 1980, nhưng không khả thi do các cánh quá lớn, ảnh hưởng đến tính an toàn của tàu cao tốc khi di chuyển trong các không gian hẹp như đường hầm hay khu vực có hàng rào an ninh.

Ý tưởng của các chuyên gia Trung Quốc có một chút khác biệt. Thay vì gắn cánh cỡ lớn ở bên hông đoàn tàu, họ đề xuất lắp cánh ở phía trên nóc tàu và có kích thước nhỏ hơn, đủ tạo ra lực nâng mà không có nguy cơ va chạm. Mặc dù vậy, họ cũng thừa nhận, việc thiết kế và lắp đặt cũng phải hết sức tỉ mỉ.

Theo các nhà khoa học này, khác biệt lớn nhất giữa đề xuất của họ với ý tưởng của các kỹ sư Nhật Bản là đoàn tàu của Trung Quốc sẽ hoạt động giống như một tên lửa hành trình hơn là một máy bay.

Đánh giá về ý tưởng này, Chen Yu, một chuyên gia tại đại học ở Thượng Hải, cho rằng để lắp cánh cho đoàn tàu có rất nhiều vấn đề nan giải. Ví dụ, cánh quạt sẽ khiến con tàu hoạt động ồn hơn, nghĩa là khi đó, các kỹ sư phải tìm cách làm thế nào để giảm ồn, ví dụ như sử dụng chất liệu khác khi thiết kế nóc tàu, nhưng điều đó sẽ khiến trọng lượng của tàu tăng.

Minh Phương

Theo SCMP