Xe tăng quân đội Ukraine (Ảnh minh họa: Elpais).

Ukraine tuyên bố đã đến lúc gây sức ép lên Nga

Kyiv Independent đưa tin, ngày 8/4, Ukraine hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, nhưng nhấn mạnh đã đến lúc gây sức ép lên Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

"Sự quyết đoán của Mỹ đã có hiệu quả. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc cần có sự quyết đoán đủ mạnh để buộc Moscow ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh chống lại Ukraine", Ngoại trưởng Andrii Sybiha phát biểu.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Washington và Tehran tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng - vốn đã đẩy giá năng lượng tăng vọt và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người - tạm lắng dịu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi thỏa thuận ngừng bắn là một "quyết định đúng đắn" vì nó giúp ngăn chặn thiệt hại về người và sự tàn phá các thành phố và làng mạc, đồng thời cho phép cơ sở hạ tầng năng lượng hoạt động.

Lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Kiev đối với các quốc gia trong khu vực trong việc chống lại các cuộc tấn công bằng UAV Shahed - loại vũ khí được Nga sử dụng hàng ngày trong các cuộc tập kích vào Ukraine.

Trước đó, Kiev đã chuyển đề xuất ngừng bắn năng lượng cho Moscow thông qua các trung gian của Mỹ. Thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng vào dịp Lễ Phục Sinh sẽ chứng kiến ​​Ukraine ngừng các cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở dầu khí của Nga, trong khi Moscow sẽ kiềm chế không tấn công lưới điện của Ukraine.

Điện Kremlin đã bác bỏ sáng kiến ​​này.

Các nỗ lực do Mỹ làm trung gian để hòa giải hòa bình giữa Ukraine và Nga phần lớn đã bị đình trệ trong những tuần gần đây khi trọng tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển sang cuộc chiến với Iran.

Nga đã nhiều lần bác bỏ lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại, yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm cả các khu vực vẫn do lực lượng Kiev kiểm soát.

UAV Nga tập kích bất ngờ, nhóm binh sĩ Ukraine không kịp trở tay (Video: Telegram).

Dấu hiệu bất thường trên toàn chiến tuyến Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Nga và Ukraine một lần nữa lại trao đổi các cuộc tấn công quy mô lớn, nhằm vào các cơ sở lưu trữ nhiên liệu và cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng cần lưu ý rằng chiến tuyến hoàn toàn bất động, đây là một dấu hiệu khác lạ, dường như hai bên đang chuẩn bị dành cho đối phương những bất ngờ.

Kênh Rybar cho hay, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng đường sắt và năng lượng của đối phương. Kho dầu ở Merefa gần Kharkov, một số đầu máy diesel ở Kryvyi Rih, các kho đầu máy ở Romny và làng Voronezh, và trạm phân phối khí đốt ở Kachkarovka đã bị tấn công. Tàu Nika Spirit bị hư hại ở Izmail.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea và cũng tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào Lugansk.

Trên thực địa, tại khu vực Kupyansk, lính xung kích Nga tiếp tục đánh bật đối phương khỏi đầu cầu phía đông Oskol và đang giao tranh trong thành phố cùng tên. Theo hướng Dobropilla, các nhóm xung kích của RFAF tiếp tục tấn công về phía Kucherov Yar, giao tranh dọc theo tuyến Novy Donbas - Belitskoye.

Nhìn chung giao tranh trên toàn mặt trận dài hơn 1.000km có vẻ đang lắng xuống, báo hiệu một cơn bão lớn sắp xảy ra.

Quân đội Nga đã chặn đứng đà phản công của Ukraine ở ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk (Ảnh: Military Summary).

Nga đang gia tăng áp lực trên mặt trận Dobropilla

Theo kênh Readovka, tại khu vực Dobropillia, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang gia tăng áp lực lên mặt trận phía nam của Ukraine, đe dọa đến nhóm lực lượng Kiev ở Pokrovsk - Mirnograd.

Cụ thể, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công với các nhóm xung kích nhỏ ở một số khu vực, dần dần làm suy yếu tuyến phòng thủ của đối phương dọc theo tuyến Grishino - Rodinske - Novy Donbass - Belitske - Novoaleksandrovka.

Ở sườn phía bắc, các cuộc tấn công của RFAF đang được ghi nhận theo hướng Kucherov Yar. Lính xung kích Nga trước đó đã tiến vào thị trấn này, nhưng việc củng cố vị trí gặp khó khăn do sự tập trung cao độ của UAV trinh sát và các cuộc phản công nhanh chóng của bộ binh cơ động thuộc lực lượng Kiev.

Hoạt động gia tăng trở lại cho thấy quân đội Nga mong muốn giành lại quyền kiểm soát mục tiêu quan trọng này, bao phủ các tuyến đường tiếp cận Dobropillia.

Các trận phản công ác liệt vẫn tiếp diễn tại Novy Donbas và Belitske, những khu vực mà AFU coi là cứ điểm then chốt để duy trì tuyến phòng thủ. Lực lượng Kiev đang cố gắng ngăn chặn việc hình thành một đầu cầu vững chắc cho bước tiến xa hơn về phía tây của quân đội Nga.

Tại khu vực Grishino, các đơn vị Moscow đang đẩy lùi các cuộc phản công của Trung đoàn xung kích độc lập 425 "Skala" bên phía Ukraine, đồng thời tham gia các cuộc phản công trong các vành đai rừng ở khu vực Rodinske. Khu vực này cho phép RFAF kiểm soát các tuyến đường vận tải nối Pokrovsk (Krasnoarmeysk) với các khu vực hậu phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 8/4. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, bao vây Bilitske, buộc Kiev có thể phải rút lui ngay lập tức (Ảnh: Readovka).

Các cuộc phản công của Ukraine đang được ghi nhận gần Molodetskoye. Cụm tác chiến Trung tâm tiếp tục các hoạt động đánh bọc sườn từ Udachny về phía Novooleksandrivka, làm gián đoạn hệ thống phòng thủ của đối phương và buộc họ phải điều động lại lực lượng dự bị.

Binh sĩ Nga đã kiểm soát được các mỏ đá gần làng Novoye Shakhove, đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí phía đông bắc ngôi làng. Việc kiểm soát khu công nghiệp và các điểm cao chiến lược cho phép tăng mật độ hỏa lực tập kích vào các vị trí của Ukraine và tạo điều kiện để gia tăng sức ép lên hệ thống phòng thủ.

Tại khu vực Rodinske, các đơn vị xung kích RFAF đang cố gắng củng cố vị trí trên lãnh thổ mỏ Zaporizhzhya cũ và khe núi Vodyanoy liền kề, dần dần bao vây cứ điểm phòng thủ của AFU.

Việc quân đội Nga liên tục đột phá trong khu vực này làm suy yếu tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và hạn chế khả năng cơ động của lực lượng dự bị AFU giữa hướng Dobropollia và Pokrovsk.

Nếu RFAF duy trì được động lực tác chiến hiện tại, họ có cơ hội mở rộng hơn nữa vùng kiểm soát và tiến hành một cuộc đột kích vào các khu vực trọng yếu của Ukraine ở trung tâm mặt trận Donbass.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia, phía bắc Pokrovsk ngày 8/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

Gió đổi chiều ở Kupyansk

Kênh Rybar thông báo tin tốt cho quân đội Nga đến từ khu vực Kupyansk. Theo đó, các đơn vị Moscow đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thu hẹp đầu cầu của Ukraine ở phía đông sông Oskol.

Ở phía bắc Kupyansk, các nhóm nhỏ RFAF tiếp tục tham gia phản công. Thông tin từ đó rất mâu thuẫn. Các đơn vị hai bên đang luân phiên hoạt động trong những đống đổ nát gần đó. Hình ảnh ngày càng hiếm hoi.

Giữa Golubovka và Kupyansk, một binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ gần đây. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu quân đội Nga có thể củng cố vị trí ở đó hay sau đó đã rút lui.

Từ hướng Petropavlovka, RFAF đã củng cố được vị trí dọc theo sông Gnilitsa. Tuy nhiên, sự hiện diện của AFU vẫn còn ở phía nam thị trấn. Từ đó, các đoạn phim ngắn thỉnh thoảng vẫn tiếp tục xuất hiện.

Lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi một phần Kurilovka và khu vực xung quanh. Những thành công của Nga ở đây thậm chí còn đáng kể hơn, nhưng khu vực cụ thể hiện chưa được tiết lộ, và rất khó để xác định.

Phía nam Peschanoye, một vùng khá lớn đã bị phong tỏa, từ đó lực lượng Kiev phát động cả các cuộc phản công và cố gắng xâm nhập vào Stepovaya Novoselivka và hướng tới Kislovka và Kotlyarovka. Và hiện nay, lực lượng Moscow đã hoàn toàn tiến đến ngoại ô Novoosinovo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 8/4. Lực lượng Moscow lật ngược thế cờ, bẻ gãy nỗ lực phản công của Kiev, giành lại thế chủ động (Ảnh: Rybar).

Những diễn biến tích cực theo hướng này cho phép các nhà phân tích quân sự Nga nhìn nhận tình hình một cách rất thận trọng, nhưng vẫn lạc quan về những diễn biến trong tương lai. Điều quan trọng là các hoạt động chiến đấu tiếp tục tập trung vào yếu tố chiến thuật, chứ không phải yếu tố truyền thông.

Đồng thời, các nhóm xâm nhập của Nga tiếp tục hoạt động thành công mà không cần phải tiết lộ sự hiện diện của mình quá sớm để phô trương sức mạnh. Nhờ thế, vùng hiện diện của lực lượng Moscow đang không ngừng mở rộng.