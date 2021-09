Chiếc micro khác thường trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo tại LHQ

Dân trí Chiếc micro đặt trên bục phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York được chuẩn bị kỹ lưỡng để ngăn nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/9 (Ảnh: Getty).

Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 21/9, mỗi nhà lãnh đạo đều được bố trí một micro có đầu bọc mới trên bục phát biểu để ngăn cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia trở thành sự kiện lây nhiễm.

"Theo các quy định về Covid-19 của Liên Hợp Quốc, bục phát biểu sẽ được lau sạch sau mỗi lần có người phát biểu và đầu micro sẽ được thay thế", một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Một đoạn video được ghi lại cho thấy, một nữ nhân viên bọc đầu micro bằng một túi nhỏ màu đen trên bục phát biểu, sau đó lau chùi khu vực xung quanh để chuẩn bị cho các bài phát biểu tiếp theo.

Nhân viên Liên Hợp Quốc vệ sinh bục phát biểu của các nhà lãnh đạo

"Hình ảnh mới trong thời đại Covid, một chiếc bao nhỏ cho micro, giống cả hình dạng bên ngoài và khả năng bảo vệ của nó", một phóng viên bình luận.

Trong phiên họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thống Biden đã phát biểu ngay sau Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã xác nhận hôm 20/9 với Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng ông chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Nhà lãnh đạo Brazil từng mắc Covid-19 vào tháng 7/2020 và tuyên bố đã có "miễn dịch tuyệt vời" với Covid-19 sau khi được trị khỏi. Ông Johnson năm ngoái cũng từng mắc Covid-19.

Tại New York, Tổng thống Bolsonaro ngày 19/9 đã phải ăn pizza trên vỉa hè. Lý do là vì ông chưa tiêm chủng, nên không đáp ứng điều kiện để có thể dùng bữa trong nhà. Trong cuộc gặp tại New York, Thủ tướng Johnson thậm chí giục Tổng thống Bolsonaro sớm tiêm vắc xin của hãng AstraZeneca.

Tổng thống Brazil President Jair Bolsonaro phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc (Ảnh: AP).

Sau khi Tổng thống Bolsonaro, người không đeo khẩu trang, rời bục phát biểu, một nhân viên đã xuất hiện và thay đầu bọc micro. Các nhân viên cũng làm vệ sinh bục khi Tổng thống Biden, người đã vắc xin Covid-19, phát biểu.

Nhà Trắng sau đó đã lên tiếng giải thích rằng, việc thay đổi đầu bọc micro được thực hiện giữa bài phát biểu của các nhà lãnh đạo, chứ không chỉ áp dụng riêng cho một lãnh đạo chưa tiêm vắc xin như Tổng thống Brazil.

Trước thềm cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã bày tỏ lo ngại rằng sự kiện này có thể dẫn tới nguy cơ bùng phát dịch Covid-19. Đại sứ Mỹ kêu gọi thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế lây nhiễm.

Cuộc họp chính rốt cuộc vẫn diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc, trong khi các biện pháp phòng chống dịch đã được triển khai. Tổng thống Biden đã có bài phát biểu và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Australia và Iraq, trước khi quay trở lại Washington để có cuộc gặp với Thủ tướng Anh tại Nhà Trắng.

Cận cảnh chiếc micro được bọc đầu để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh (Ảnh: Getty).

Theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 vài giờ sau khi ông tháp tùng Tổng thống Brazil tới phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/9.

Văn phòng truyền thông của chính phủ Brazil cho biết ông Queiroga sẽ ở lại New York để cách ly và hiện sức khỏe của ông vẫn ổn. Những người còn lại trong phái đoàn Brazil đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bộ trưởng Queiroga cho biết ông đã đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trong tòa nhà Liên Hợp Quốc.

Ông Queiroga là thành viên thứ hai của phái đoàn Brazil tại New York có kết quả xét nghiệm dương tính. Trước đó, một nhà ngoại giao trẻ là thành viên của nhóm chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Brazil cũng có kết quả dương tính vào cuối tuần trước và bị cách ly.

Thành Đạt

Theo Dailymail, Reuters