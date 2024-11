Chặng đua nước rút: Ông Trump, bà Harris sẵn sàng tuyên bố chiến thắng

Hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris (Ảnh: Hill).

Cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra vô cùng căng thẳng và không ứng cử viên nào có lợi thế rõ ràng. Vào những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử 5/11, cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều sẵn sàng tuyên bố chiến thắng.

Cả hai chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để giành chiến thắng. Cả hai đều nghĩ rằng họ có lý do chính đáng để giành chiến thắng.

Chiến dịch của ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris tuyên bố các vấn đề như quyền phá thai cùng tỷ lệ ủng hộ bà Harris cao hơn ông Trump vài điểm trong các cuộc thăm dò dư luận của Decision Desk HQ/The Hill sẽ giúp đưa phó tổng thống vào Nhà Trắng.

Trong khi đó, chiến dịch của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng, các cuộc thăm dò cho thấy các cử tri không tin rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, nhấn mạnh đến giá cả gia tăng gần đây và tình hình chung của nền kinh tế.

Phe Cộng hòa cũng cho biết bà Harris có mối liên hệ với Tổng thống Joe Biden, người có tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp. Họ nói rằng khi một tổng thống đương nhiệm có tỷ lệ ủng hộ thấp, đảng đối lập sẽ thắng thế. Họ cũng cảm thấy hài lòng về số lượng cử tri đăng ký và bỏ phiếu sớm.

"Tôi nghĩ cả hai bên đều có lý do chính đáng về cách thức và lý do họ có thể giành chiến thắng. Đó là một phần lý do cuộc đua rất sít sao và không bên nào có lợi thế. Mọi cuộc thăm dò đều vô cùng sít sao", một chiến lược gia Dân chủ thân cận với chiến dịch của bà Harris nhận định.

Cuộc đua sít sao

7 bang chiến trường có thể xoay chuyển cục diện bầu cử Mỹ

Một cuộc thăm dò do Gallup công bố tuần trước cho thấy khoảng 49% người Mỹ có quan điểm ủng hộ bà Harris so với 44% ủng hộ ông Trump. Người đồng hành của bà Harris, ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ, Thống đốc Minnesota Tim Walz cũng có tỷ lệ ủng hộ cao hơn ở mức 45% so với ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, người có tỷ lệ ủng hộ 39%.

Theo Gallup, những con số đó là tín hiệu tích cực cho bà Harris vì những ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao hơn thường giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây.

"Có rất nhiều điểm dữ liệu và lý do khiến tôi nghĩ bà Harris sẽ thắng… Bà Harris tiếp tục thu hút đông đảo cử tri đến sân vận động, tạo ra sự phấn khích, đồng thời kiểm soát được câu chuyện của giới truyền thông", chiến lược gia đảng Dân chủ Christy Setzer cho biết.

Kể từ khi trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Harris đã tập trung vào vấn đề quyền phá thai và đảng Dân chủ cho rằng đó là một chiến thuật thông minh.

Một cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy các cử tri có lập trường mạnh mẽ về vấn đề quyền phá thai. Khi được hỏi liệu vấn đề nào có thể thúc đẩy họ trong việc quyết định bỏ phiếu cho một ứng cử viên, 22% số người được hỏi đề cập đến quyền phá thai, xếp trên các vấn đề khác như nhập cư, bảo vệ nền dân chủ và thậm chí là giá cả sinh hoạt.

Kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ hai năm trước lật ngược phán quyết vụ Roe chống lại Wade, đảng Dân chủ đã thành công trong việc tập hợp phụ nữ xung quanh vấn đề quyền phá thai, thu hút số lượng cử tri kỷ lục trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Đảng Dân chủ cho biết động lực đó không có dấu hiệu chậm lại trong cuộc đua bầu cử năm nay.

"Bà Harris có một thông điệp mạnh mẽ về nền kinh tế, phá thai và nền dân chủ, trong khi ông Trump đang loay hoay từ bất bình này đến bất bình khác, đóng vai người thu gom rác và đe dọa sẽ bắn người", chiến lược gia đảng Dân chủ Eddie Vale nói.

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh thông điệp của họ về các vấn đề cấp bách hàng đầu, bao gồm kinh tế và nhập cư, đã gây được tiếng vang với cử tri, một điểm mà ngay cả những thành viên đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Trump cũng phải thừa nhận.

Karoline Leavitt, thư ký báo chí quốc gia cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết đảng Cộng hòa cũng đã "đạt được số lượng cử tri đăng ký lớn và chúng tôi đang vượt trội hơn nhiều về tỷ lệ phiếu bầu sớm so với 2 hoặc 4 năm trước trên tất cả bang chiến trường".

"Các cử tri biết rằng Kamala Harris đã phá hủy đất nước chúng ta, nhưng Tổng thống Trump sẽ khắc phục điều đó khi ông chấm dứt lạm phát, bảo vệ biên giới và khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại, và đó là lý do ông ấy có vị thế tốt để giành chiến thắng", bà Leavitt nói thêm.

Đảng Cộng hòa cho biết họ đã thành công trong việc gắn kết bà Harris với Tổng thống Biden, người vẫn không được lòng cử tri Mỹ. Điều này được xem là một tín hiệu đáng chú ý đối với các nhà quan sát chính trị.

"Điểm mấu chốt là để Kamala Harris giành chiến thắng, bà ấy phải phá vỡ lịch sử", Harry Enten, nhà phân tích dữ liệu bầu cử, cho biết, đồng thời chỉ ra các cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ nghĩ rằng đất nước đang đi sai hướng.

Đảng Cộng hòa cũng khẳng định ông Trump đã có những bước tiến đáng kể đối với tỷ lệ ủng hộ từ những người đàn ông gốc Tây Ban Nha và da màu.

"Vấn đề là liệu họ có thể đi bỏ phiếu ngay bây giờ hay không. Nếu ông ấy đạt được mục tiêu với hai nhóm cử tri này, hãy cẩn thận", Matt Gorman, chiến lược gia của đảng Cộng hòa đã làm việc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây, cho biết.

Chiến dịch của bà Harris đã nhận được tin tốt vào ngày 3/11, sau khi cuộc thăm dò của Des Moines Register/Mediacom ở Iowa cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm. Cuộc thăm dò dư luận của hơn 800 cử tri được khảo sát cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 44%. Kết quả này cho thấy sự thay đổi đáng kể so với cuộc khảo sát vào tháng 9 khi ông Trump dẫn trước 4 điểm.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump ngay lập tức coi cuộc thăm dò là một ngoại lệ đáng kể, nhưng vẫn mang lại cho phe Dân chủ một cú hích về động lực.

Chiến lược gia đảng Dân chủ Eddie Vale thừa nhận không ai biết cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ kết thúc như thế nào. "Cuộc đua sẽ rất sít sao và khó để về đích", chiến lược gia nhận định.