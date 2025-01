Cảnh sát Hàn Quốc họp chỉ huy, chuẩn bị bắt giữ Tổng thống

Các nhà điều tra và cảnh sát Hàn Quốc chuẩn bị thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol lần thứ hai (Ảnh: Reuters).

Văn phòng Điều tra Quốc gia (NOI) đã ra lệnh cho lãnh đạo các đội điều tra của cảnh sát Seoul và các khu vực pháp lý khác trong khu vực thủ đô tập trung tại trụ sở NOI để thảo luận về kế hoạch cho việc bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol lần thứ hai.

Hôm qua, NOI đã gửi công văn chính thức đến các đội điều tra trên khắp thủ đô Seoul yêu cầu họ chuẩn bị huy động khoảng 1.000 điều tra viên cho đợt thực thi bắt giữ thứ hai.

Các nhà điều tra được cho là đang chuẩn bị thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon về tội nổi dậy và lạm dụng quyền lực do tòa án ban hành. Lần thực thi đầu tiên vào tuần trước đã thất bại do vấp phải sự cản trở của đội an ninh tổng thống và những người ủng hộ ông Yoon.

Quyền Tổng thống Choi Sang-mok hôm nay cho biết hiện không có khuôn khổ pháp lý nào để giải quyết cuộc đối đầu đang diễn ra giữa các nhà điều tra và Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol.

"Đáng tiếc là trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, khó có thể tìm ra giải pháp rõ ràng cho mâu thuẫn giữa hai cơ quan", ông Choi nói.

Ông kêu gọi quốc hội thông qua dự luật chỉ định công tố viên đặc biệt phụ trách vụ việc. Ông tin biện pháp đó có thể giải quyết tình trạng bế tắc đang diễn ra.

Bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng Quan chức cấp cao (CIO) yêu cầu PSS không cản trở việc thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống, ông Choi cho đến nay vẫn hạn chế tích cực sử dụng quyền hạn để đưa ra các hướng dẫn cụ thể.

Bình luận của ông Choi được đưa ra sau khi CIO tuyên bố chuẩn bị cho nỗ lực bắt giữ Tổng thống lần thứ hai, nhưng lần này có sự phối hợp với số lượng lớn cảnh sát. Nhóm điều tra chung, bao gồm CIO, cảnh sát và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đã chuẩn bị mọi nguồn lực cho lần thực thi này.

Trong một diễn biến khác, quyền Tổng thống Choi Sang-mok đã chấp nhận đơn từ chức của người đứng đầu PSS Park Chong-jun.

Ông Park đã đệ đơn từ chức không lâu sau khi trình diện cảnh sát để trả lời thẩm vấn về cáo buộc đội ngũ của ông cản trở CIO bắt giữ Tổng thống hồi tuần trước.

Ông Yoon bị quốc hội luận tội và tạm đình chỉ chức vụ vào tháng trước sau khi ban bố lệnh thiết quân luật gây tranh cãi hôm 3/12.

Ông bị cáo buộc tội nổi dậy, phản quốc. Tuy nhiên, ông liên tục phớt lờ đề nghị triệu tập của cơ quan điều tra. Do vậy, các nhà điều tra đã xin lệnh bắt giữ Tổng thống.

Kể từ đó đến nay, ông gần như không xuất hiện trước công chúng, mà chỉ ở lại trong dinh thự ở Seoul. Đội ngũ an ninh của Tổng thống đã biến dinh thự này thành pháo đài bằng cách chăng dây thép gai, dựng hàng rào bằng các xe buýt.