Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ đu dây vây bắt tàu Iran trong đêm

Đoạn video quay vào ban đêm do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố cho thấy lính thủy quân lục chiến Mỹ từ tàu USS Tripoli đang tiếp cận tàu Touska treo cờ Iran. Tàu chở hàng của Iran bị bắt giữ ở vịnh Oman hôm 19/4.

Video cho thấy trực thăng Mỹ bay phía trên tàu chở hàng Iran. Cảnh quay từ trên cao cho thấy các khối container bên dưới tàu và lính Mỹ đu dây xuống tàu Iran.

“Lính thủy quân lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA 7) bằng trực thăng và bay qua biển Ả rập để lên tàu và bắt giữ tàu Touska”, CENTCOM thông báo.

Tàu Tripoli chở Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (MEU) đóng tại Okinawa, một lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.200 quân, đến Trung Đông để tham gia cuộc xung đột Iran vào tháng trước.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ đu dây bắt giữ tàu Iran (Nguồn: CENTCOM)

Theo CENTCOM, lính thủy quân lục chiến Mỹ đã đu dây xuống tàu Iran, sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG 111) của Mỹ “vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska khi tàu hàng này không tuân thủ các cảnh báo liên tục từ lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ”.

Trong thông báo trước đó, CENTCOM xác nhận tàu hàng Iran đã tìm cách vượt vòng phong tỏa hải quân của Mỹ, nhưng không thành công. Tàu khu trục USS Spruance sau đó đã truy đuổi và yêu cầu thủy thủ đoàn dừng lại, nhưng tàu Iran từ chối tuân lệnh.

Theo CENTCOM, sau khi phát cảnh báo nhiều lần, tàu chiến Mỹ đã yêu cầu thủy thủ đoàn Iran rời khỏi phòng máy của tàu, trước khi nã pháo về phía tàu Iran. Các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ và kiểm soát tàu Iran.

Ngay lập tức, lực lượng Iran đã phản công, nhắm mục tiêu vào một số tàu quân sự của Mỹ trong khu vực bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu hàng Iran (Nguồn: CENTCOM)

Ngày 17/4, Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz cho vận tải thương mại, vài tuần sau khi khu vực này bị đóng cửa đối với các tàu thuyền liên quan đến Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, Tehran sau đó đóng cửa eo biển trở lại, với lý do Mỹ vẫn tiếp tục chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran.

Vào ngày 7/4, sau 40 ngày giao tranh dữ dội bao trùm toàn bộ khu vực, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần sau khi chấp nhận đề xuất 10 điểm của Iran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Tuy nhiên, ông vẫn ra lệnh cho quân đội Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân Iran.

Tehran hiện coi khả năng điều tiết giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz là điều thiết yếu để khôi phục khả năng răn đe và duy trì đòn bẩy chiến lược lâu dài.

Eo biển Hormuz, nút giao chiến lược giữa Iran và Oman, nơi 20% lượng dầu xuất khẩu của thế giới và 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua.