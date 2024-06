Bộ trưởng Austin: Mỹ an toàn khi châu Á an toàn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Straits Times).

"Bất chấp những điểm nóng ở châu Âu và Trung Đông, châu Á - Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1/6.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh thêm: "Những hành động mà chúng ta cùng nhau thực hiện ở đây sẽ tiếp tục định hình thế kỷ XXI cho toàn thế giới. Việc đảm bảo an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là nguyên tắc tổ chức cốt lõi trong chính sách an ninh quốc gia của Mỹ".

Ông khẳng định: "Mỹ chỉ có thể được an toàn nếu châu Á được an toàn. Đó là lý do vì sao Mỹ từ lâu duy trì hiện diện ở khu vực này".

Ông Austin đang cố gắng xoa dịu những lo ngại rằng một tổng thống mới của Mỹ sau cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể khiến Mỹ đảo ngược chính sách xoay trục sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Austin chỉ ra mối quan hệ đối tác của Mỹ với Nhật Bản và Ấn Độ trong công nghệ quốc phòng, quan hệ đối tác chuyển giao công nghệ quốc phòng Aukus với Australia và Anh, cũng như sự giúp đỡ dành cho các quốc gia Đông Nam Á về công nghệ và đào tạo để duy trì tự do hàng hải trong vùng biển của họ.

"Chúng tôi cũng đang đầu tư vào các cơ hội đào tạo và giáo dục cho các nhà lãnh đạo quốc phòng tương lai của Đông Nam Á", ông nói.