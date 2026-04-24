Lầu Năm Góc ngày 23/4 thông báo lực lượng Mỹ đã lên tàu chở dầu thô M/T Majestic X chở dầu của Iran ở Ấn Độ Dương.

Tàu M/T Majestic X được Mỹ coi là "tàu chở dầu không quốc tịch" và lực lượng Mỹ đã đổ bộ lên tàu ở Ấn Độ Dương trong khu vực chịu trách nhiệm hoạt động của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ.

Các quan chức Mỹ cho biết, tàu này bị nghi ngờ vận chuyển dầu của Iran vi phạm lệnh trừng phạt.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu”, Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ nêu rõ.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành chặn bắt trên biển và đổ bộ lên tàu theo quy định về quyền khám xét đối với tàu bị trừng phạt trong đêm.

“Vùng biển quốc tế không thể được sử dụng làm lá chắn cho các tác nhân bị trừng phạt. Bộ Chiến tranh sẽ tiếp tục ngăn chặn các tác nhân bất hợp pháp và các tàu của họ tự do hoạt động trên biển”, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Video ghi lại vụ việc cho thấy trực thăng Mỹ đưa quân đổ bộ xuống tàu M/T Majestic X.

Cận cảnh binh sĩ Mỹ đu dây chặn bắt tàu chở dầu Iran (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động thực thi pháp luật trên biển khắp thế giới để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Chiến dịch của Mỹ nhằm mở rộng các vụ bắt giữ tàu trên biển bên ngoài vịnh Ba Tư báo hiệu một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu giữa Washington và Iran, khi lực lượng Mỹ tiến hành phá vỡ “huyết mạch” cung cấp dầu mỏ và mạng lưới né tránh lệnh trừng phạt của Tehran.

Đầu tuần này, quân đội Mỹ đã đổ bộ và bắt giữ tàu chở dầu M/T Tifani có liên hệ với Iran ở Ấn Độ Dương vì nghi ngờ chở dầu thô của Iran, mở rộng các hoạt động thực thi pháp luật ra ngoài khu vực Trung Đông.

Tàu chở dầu M/T Tifani, với sức chứa lên tới 2 triệu thùng dầu, đã bị chặn bắt ở vùng biển giữa Sri Lanka và Indonesia.

Vụ chặn bắt này diễn ra sau một chiến dịch gây áp lực hàng hải lớn hơn, bao gồm việc phong tỏa hải quân các cảng của Iran với sự hỗ trợ của hải quân và không quân Mỹ.

Kể từ khi cuộc phong tỏa của Mỹ bắt đầu vào ngày 13/4, ít nhất 31 tàu đã được lệnh quay đầu hoặc trở về cảng.

Tổng thống Trump coi chiến dịch này là một cách để buộc Iran quay trở lại đàm phán, gọi cuộc phong tỏa này là một “thành công to lớn”. Ông cũng khẳng định Mỹ hiện “hoàn toàn kiểm soát” eo biển Hormuz, điểm nghẽn hẹp mà một phần đáng kể nguồn cung dầu của thế giới đi qua.