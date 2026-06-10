Báo quốc tế: Diễn đàn Tương lai ASEAN khẳng định vai trò của Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc diễn đàn (Ảnh: Quốc Chính).

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9/6 và 10/6 đã nhận được sự quan tâm của báo chí quốc tế.

Báo Pasaxon của Lào cho biết chủ đề của diễn đàn lần này là “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm”.

“Diễn đàn tập trung thảo luận những cơ hội và thách thức mà ASEAN đang phải đối mặt hiện nay, huy động các ý tưởng và hoạt động nhằm thắt chặt sự đoàn kết, khả năng chống chịu và vai trò trung tâm của ASEAN, qua đó góp phần đạt được các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng trong khu vực”, Pasaxon viết.

Theo Pasaxon, nội dung thảo luận xoay quanh các chủ đề chính bao gồm: Khả năng chống chịu và sự đoàn kết giữa những biến động của thế giới; Thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN trong việc chống xung đột; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN; Không để ai bị bỏ lại phía sau; Mô hình phát triển giữa những biến động của thế giới; Tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới.

Báo Khmer Times của Campuchia nhận định: “Diễn đàn đã trở thành một nền tảng quan trọng cho đối thoại và hợp tác khu vực, tái khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự phát triển và kết nối khu vực của ASEAN một cách chủ động và có trách nhiệm".

Khmer Times cho biết, Việt Nam thành lập diễn đàn với mục tiêu tạo ra một không gian đối thoại mở, thực chất và hướng tới tương lai giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác quốc tế.

Báo China Daily đăng tải bài viết với tựa đề “Diễn đàn nhấn mạnh vai trò lớn hơn của ASEAN”.

Tờ báo dẫn thông điệp từ bài phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong một thế giới ngày càng chia rẽ và cạnh tranh, ASEAN phải đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ hợp tác mới nổi, cũng như trong việc giải quyết các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

“Trong bài phát biểu, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh vai trò của ASEAN như một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông nói thêm rằng khối này không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”, bài báo viết.

Bangkok Post của Thái Lan đưa tin, với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm”, diễn đàn tập trung vào việc tăng cường vai trò của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy hợp tác khu vực, nhấn mạnh vào việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế trong nội khối ASEAN.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn. Bangkok Post cho biết, đây là lần đầu tiên một thủ tướng Thái Lan tham dự diễn đàn theo hình thức trực tiếp, phản ánh cam kết của Thái Lan đối với sự gắn kết với ASEAN và mối quan hệ với Việt Nam.

Trong khi đó, các hãng thông tấn, truyền thông Trung Quốc đưa tin, AFF kéo dài 2 ngày có sự tham dự của hơn 500 quan chức chính phủ, học giả, giám đốc điều hành doanh nghiệp và đại diện từ các tổ chức khu vực và quốc tế.