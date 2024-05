Australia tặng thiết bị kiểm soát an ninh hàng không hiện đại cho Việt Nam

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski phát biểu tại lễ trao tặng thiết bị (Ảnh: Thành Đạt).

Ngày 17/5, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Bộ Nội vụ Australia đã trao tặng thiết bị phát hiện vi vết chất nổ, gói phần mềm hiện đại nhất cùng máy tính xách tay cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, trị giá 850.000 AUD.

Thiết bị này sẽ bổ sung và tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh hiện có áp dụng cho các chuyến bay quốc tế khởi hành từ Việt Nam, góp phần quan trọng vào cách thức đảm bảo an ninh nhiều lớp bảo vệ hành khách và cơ sở hạ tầng hàng không khỏi các mối đe dọa.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cho biết: "Vận tải đường không góp phần duy trì sự liên kết chặt chẽ giữa Australia và Việt Nam, cũng như kết nối chúng ta với toàn cầu. Vai trò của nó trong đời sống khiến việc bảo đảm an toàn cho hành khách và máy bay trở nên hết sức quan trọng".

Việc trao tặng thiết bị thể hiện cam kết chặt chẽ giữa Australia và Việt Nam nhằm tăng cường an ninh vận tải khu vực.

"Australia tự hào về quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh vận tải. Những thiết bị phát hiện vi vết chất nổ hiện đại là thành phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho đi lại và thương mại bằng đường hàng không", Đại sứ Goledzinowski nhấn mạnh.

Trong hơn một năm Đại sứ Goledzinowski đảm nhiệm công việc tại Việt Nam, ông cho biết số lượng chuyến bay thẳng giữa Việt Nam - Australia đã tăng gấp đôi. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ về số lượng chuyến bay mà còn cho thấy mối quan hệ tăng cường giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo Đại sứ Goledzinowski, "yếu tố quan trọng nhất giúp ngành hàng không hoạt động hiệu quả là sự tin tưởng, đó là lý do việc đảm bảo an ninh rất quan trọng".

"Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức độ rủi ro trong ngành hàng không rất thấp, nhưng chúng tôi mong muốn duy trì sự rủi ro này ở mức thấp nhất có thể. Đó là lý do chúng tôi muốn hợp tác với các cơ quan về hàng không của Việt Nam để đảm bảo các tiêu chuẩn an ninh cao nhất được thực hiện và áp dụng", nhà ngoại giao Australia khẳng định.

Đại diện của Đại sứ quán Australia, Bộ Nội vụ Australia và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chụp ảnh cùng thiết bị được trao tặng (Ảnh: Thành Đạt).

Tham tán công sứ, Giám đốc khu vực Mê Kông (thuộc Bộ Nội vụ Australia) Jodie Bjerregaard, cho biết sự kiện trao tặng thiết bị hôm nay thể hiện mối quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Australia về an ninh vận tải. Bà nhấn mạnh rằng, hoạt động này sẽ giúp tăng cường năng lực công nghệ và con người, qua đó giúp tăng cường an ninh tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo bà Bjerregaard, các thiết bị được Australia trao tặng cho Việt Nam có năng lực xử lý 180 mẫu/giờ và có tính di động, có thể sử dụng pin và ắc-quy, qua đó đảm bảo hoạt động trong môi trường bận rộn tại sân bay.

Bộ phần mềm đi kèm cung cấp thông tin cập nhật về các nguy cơ cũng như góp phần nâng cao năng lực của cán bộ soi chiếu, là công cụ để đánh giá hiệu quả soi chiếu và xây dựng các chương trình tập huấn về soi chiếu.

Bộ phần mềm hỗ trợ soi chiếu 1 chiều, 2 chiều, hình ảnh cắt lớp 3D, là cơ sở để qua đó xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với công nghệ soi chiếu hiện tại và tương lai.

"Các thiết bị sẽ giúp phát hiện hàng cấm và chất nổ, để qua đó có thể đảm bảo an ninh và vận tải hàng không. Đây là những thiết bị hiện đại nhất có trên thị trường đã được thử nghiệm và chứng nhận, đáp ứng tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu", bà Bjerregaard cho biết.