Australia mua gấp 1 triệu liều Pfizer từ Ba Lan để tiêm cho người trẻ

Chính phủ Australia đã phải mua lại 1 triệu liều vaccine Pfizer từ Ba Lan để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho những người trẻ tuổi, đối tượng chính lây truyền virus tại các điểm nóng dịch bệnh.

Hôm nay (15/8), Australia sẽ nhận được 1 triệu liều vaccine Pfizer mua lại từ Ba Lan và số vaccine này sẽ ngay lập tức được bổ sung cho các cơ sở tiêm chủng nằm trong các điểm nóng dịch bệnh.

Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo nước này sắp nhận được thêm 1 triệu liều vaccine mua lại từ Ba Lan. Ảnh AAP.

Trong bài phát biểu vào sáng nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố "một triệu liều hy vọng" sẽ đến vào tối cùng ngày và số vaccine này sẽ góp phần đưa tỷ lệ tiêm chủng tại Australia lên 50% vào tuần tới.

Một triệu liều vaccine bổ sung sẽ được sử dụng cho những người nằm trong độ tuổi từ 20 đến 39 trong tuần tới. Đây là nhóm dân số được Viện Nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty xác định là đối tượng lây truyền virus cao nhất và cần được ưu tiên tiêm chủng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 mang biến thể Delta lần này. Theo kế hoạch, 530.000 liều vaccine sẽ được ưu tiên cho 12 điểm nóng dịch bệnh của bang New South Wales và số vaccine còn lại sẽ được phân bổ theo tỷ lệ dân số cho các bang khác của Australia, những nơi cũng đang căng mình đối phó với Covid-19.

Thông báo mới về nguồn bổ sung vaccine Covid-19 của Australia được đưa ra trong bối cảnh bang New South Wales hôm nay ghi nhận 415 ca mắc mới trong cộng đồng và thêm 4 nạn nhân tử vong do Covid-19. Trong khi đó tình hình dịch bệnh tại bang này vẫn diễn biến căng thẳng khi số ca mắc tiếp tục được phát hiện tại các vùng ngoại ô và khu vực nông thôn nằm ở phía Tây của bang.

Hôm qua (14/8), chính quyền bang New South Wales cũng đã mở rộng lệnh phong tỏa ra toàn bang sau khi phát hiện một số người sống tại Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra vì không muốn sống trong lệnh phong tỏa nên đã di chuyển đến những khu vực chưa bị phong tỏa của bang New South Wales. Chính quyền bang New South Wales hy vọng, việc ban hành lệnh phong tỏa toàn bang sẽ ngăn chặn dòng người đến từ Canberra, nơi cũng đang áp dụng lệnh phong tỏa.

Theo Hữu Tiến

VOV-Australia