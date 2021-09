Ấn Độ phát hiện kháng thể với virus Nipah ở 2 loài dơi

Dân trí Các nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện kháng thể với virus Nipah trong các mẫu thu thập từ loài dơi, hãng tin Hindustan Times đưa tin.

Nhân viên y tế Ấn Độ chôn cất thi thể một người nhiễm virus Nipah ở bang Kerala tháng 5/2018 (Ảnh: AP).

Hindustan Times dẫn lời bà Veena George, người đứng đầu cơ quan y tế bang Kerala, cho biết sau khi cậu bé 12 tuổi ở bang này tử vong hôm 6/9 do nhiễm virus Nipah, một nhóm chuyên gia của Viện Virus học Quốc gia Ấn Độ (NIV) đã tiến hành lấy mẫu nhiều loài dơi trong vùng để nghiên cứu.

Dựa vào kết quả phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện kháng thể với virus Nipah ở hai loài dơi. Phát hiện này có thể củng cố thêm giả thuyết rằng dơi là vật chủ mang virus Nipah.

"NIV đã thông báo cho chúng tôi về dấu vết của kháng thể trong một số mẫu. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm kết quả trong những ngày tới", bà Veena nói. Bà cho biết thêm rằng, NIV, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ và Viện An ninh Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ sẽ tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khác nhau liên quan đến virus Nipah.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên ở Malaysia vào năm 1990. Ấn Độ ghi nhận các ca nhiễm Nipah đầu tiên ở Siliguri, Tây Bengal vào năm 2001 và ít nhất 45 người tử vong vì virus này. Bang Kerala cũng ghi nhận trường hợp nhiễm virus Nipah vào năm 2018.

Giống virus SARS-CoV-2, Nipah cũng lây truyền từ động vật sang người hoặc qua thực phẩm nhiễm virus song các nhà khoa học cũng phát hiện những ca nhiễm virus lây từ người sang người.

Một người nhiễm virus có thể không có triệu chứng hoặc có nhiều triệu chứng khác nhau từ bệnh hô hấp cấp tính đến viêm não gây tử vong. Các triệu chứng ban đầu gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng. Sau đó, người bệnh có thể có các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn hoặc thậm chí các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính. Một số người có thể bị co giật, thậm chí hôn mê trong vòng 24-48h.

Nipah được cho là ít lây nhiễm hơn SARS-CoV-2 nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong do virus Nipah gây ra là 40-70%. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong của SARS-CoV-2 được cho là khoảng 2%. Khoảng 20% những người sống sót sau khi nhiễm virus Nipah có các di chứng thần kinh kéo dài như co giật và thay đổi tâm sinh lý.

Cơ quan y tế bang Kerala đã nâng cao cảnh giác sau khi dịch bệnh do virus Nipah gây ra bùng phát trở lại khiến một bé trai ở đây tử vong hồi đầu tháng. Giới chức y tế địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực nơi bé trai sinh sống, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm từ tất cả các hộ dân.

Minh Phương

Theo Hindustan Times