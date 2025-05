Ấn Độ - Pakistan tranh cãi về nguồn nước

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: AFP).

Hiệp ước sông Ấn cung cấp nguồn nước cho 80% diện tích canh tác nông nghiệp của Pakistan thông qua ba con sông chảy từ Ấn Độ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 22/5 tuyên bố Pakistan sẽ không được nhận nước từ các con sông thuộc quyền khai thác của Ấn Độ.

Trả lời truyền thông sau đó, một quan chức pháp lý của Pakistan cho biết, Islamabad sẵn sàng thảo luận về việc chia sẻ nguồn nước giữa hai nước láng giềng, nhưng nhấn mạnh Ấn Độ phải tuân thủ một hiệp ước đã có từ nhiều thập niên trước.

Việc đình chỉ hiệp ước do Ngân hàng Thế giới làm trung gian đàm phán vào năm 1960 là một trong hàng loạt biện pháp mà Ấn Độ công bố nhằm đáp trả Pakistan, sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu hôm 22/4 ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch theo đạo Hindu.

New Delhi cáo buộc vụ tấn công có sự hậu thuẫn từ Pakistan, điều mà Islamabad bác bỏ. Sau đó, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã rơi vào tình trạng giao tranh quân sự nghiêm trọng nhất trong gần 3 thập niên, trước khi đồng ý ngừng bắn vào ngày 10/5.

Tính đến thời điểm hiện tại, lệnh ngừng bắn giữa hai nước phần lớn vẫn được duy trì, khi Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho hay không có vụ giao tranh nào diễn ra và "đã có một số điều chỉnh phù hợp về vị trí lực lượng".

"Hoạt động (quân sự) vẫn tiếp diễn vì có một thông điệp rõ ràng... rằng nếu có những hành động như ngày 22/4, sẽ có phản ứng, chúng tôi sẽ đáp trả", ông Jaishankar nói.

"Pakistan sẽ phải trả giá đắt cho mọi cuộc tấn công khủng bố... Quân đội Pakistan sẽ phải trả giá, nền kinh tế Pakistan sẽ phải trả giá", Thủ tướng Modi phát biểu tại một sự kiện công cộng ở bang Rajasthan, phía tây bắc Ấn Độ, giáp biên giới Pakistan.

Phía Pakistan chưa đưa ra phản hồi đối với những phát ngôn của ông Modi và ông Jaishankar.

Ấn Độ và Pakistan có quan hệ căng thẳng kể từ khi được tách ra khỏi Ấn Độ thuộc Anh vào năm 1947. Hai bên đã trải qua 3 cuộc chiến tranh, trong đó hai cuộc diễn ra vì khu vực Himalaya của Kashmir, vùng đất mà cả hai tuyên bố chủ quyền toàn phần nhưng chỉ kiểm soát một phần.

New Delhi cũng cáo buộc Pakistan hỗ trợ các phần tử ly khai Hồi giáo chiến đấu với lực lượng an ninh ở phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, trong khi Islamabad phủ nhận cáo buộc này.

Kể từ vụ tấn công ở Kashmir hồi tháng 4, Ấn Độ và Pakistan đã áp dụng nhiều biện pháp đối phó nhau, bao gồm đình chỉ thương mại, đóng cửa biên giới đất liền, và đình chỉ hầu hết các loại thị thực.