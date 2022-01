Ấn Độ có ca tử vong đầu tiên vì Omicron, ca Covid-19 tăng cấp số nhân

Dân trí Giới chức Ấn Độ lo ngại, Omicron có thể gây ra làn sóng nghiêm trọng nữa khi số ca mắc Covid-19 ở nước này tăng mạnh trở lại theo cấp số nhân và ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến chủng này.

Khoảng 1/3 số ca Covid-19 mới ở Ấn Độ tập trung ở New Delhi và Mumbai (Ảnh: EPA).

BBC dẫn thông tin từ giới chức y tế Ấn Độ ngày 6/1 cho biết, ca tử vong đầu tiên do Omicron ở nước này là một cụ ông 74 tuổi. Người đàn ông này đã tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19 nhưng có nhiều bệnh nền như tiểu đường. Bệnh nhân nhập viện hôm 15/12/2021, được xác định nhiễm biến chủng Omicron và tử vong sau đó 15 ngày.

Đây là ca tử vong đầu tiên do Omicron ở Ấn Độ. Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 2.630 ca nhiễm Omicron. Cùng với sự xuất hiện của Omicron, số ca Covid-19 trong ngày ở Ấn Độ bắt đầu tăng nhanh trở lại. Hôm 6/1, Ấn Độ ghi nhận hơn 90.0000, gấp gần 6 lần so với mức trung bình của tuần trước. Các chuyên gia cho rằng, đà gia tăng này là do biến chủng Omicron. Balram Bhargava, người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ cho biết, Omicron hiện là biến chủng trội ở một số thành phố - nơi chứng kiến số ca nhiễm trong ngày tăng vọt.

Với khả năng lây lan nhanh chóng của Omicron, giới chức Ấn Độ khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông để ngăn nguy cơ dịch bùng phát vượt kiểm soát như đợt dịch trước.

Ấn Độ từng chứng kiến một làn sóng Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có hồi tháng 4 và tháng 5 năm ngoái do biến chủng Delta gây ra. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận hơn 35 triệu ca Covid-19 và khoảng 482.000 ca tử vong.

Minh Phương

Theo BBC