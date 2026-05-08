AI nới rộng khoảng cách giữa các nước

AI ngày càng phổ biến (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo được Microsoft công bố đầu tuần này, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được 17,8% dân số trong độ tuổi lao động trên thế giới sử dụng, nhưng khoảng cách giữa các quốc gia giàu có và các quốc gia đang phát triển tiếp tục nới rộng.

Trong quý đầu tiên của năm nay, 27,5% người trong độ tuổi từ 15 đến 64 ở các nước phát triển đã sử dụng công cụ AI tạo sinh, so với mức 15,4% ở các nước đang phát triển - một khoảng cách đã nới rộng thêm 1,5% so với nửa cuối năm 2025.

Theo Viện Kinh tế AI của Microsoft, sự phân cực này bắt nguồn từ sự bất bình đẳng đáng kể trong việc tiếp cận kết nối Internet, kỹ năng số cơ bản và điện năng.

Hiệu suất của các mô hình AI, vốn có lịch sử mạnh hơn về tiếng Anh do hầu hết các công ty AI lớn đều đặt trụ sở tại Mỹ, cũng đang làm chậm quá trình phổ biến các công cụ này ở các quốc gia không nói tiếng Anh.

Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Mỹ lưu ý rằng những tiến bộ trong việc xử lý các ngôn ngữ không thuộc hệ châu Âu đang thúc đẩy sự đuổi kịp về mức độ áp dụng ở một số quốc gia, đặc biệt là ở châu Á.

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đứng đầu bảng xếp hạng về sử dụng AI với 70,1%, tiếp theo là Singapore, Na Uy, Ireland và Pháp. Các ước tính này chủ yếu dựa trên các phép đo từ máy tính chạy Windows và các sản phẩm của Microsoft như Bing và Copilot. Dữ liệu chỉ ghi lại được một phần việc sử dụng trên các thiết bị Apple và thiếu dữ liệu tổng hợp đối với Nga, Iran và Trung Quốc.

Mỹ, quê hương của các mô hình AI lớn chiếm ưu thế như ChatGPT, Claude và Gemini, chỉ xếp thứ 21 với tỷ lệ 31,3%. Tỷ lệ sử dụng AI ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang cạnh tranh với Mỹ để giành lợi thế trong cuộc đua AI, là 16,4%.

Phản bác lại những lo ngại về việc mất việc làm do tự động hóa, Microsoft lập luận trong báo cáo rằng các công cụ lập trình bằng AI "có thể làm tăng nhu cầu đối với các công việc lập trình viên". Tuy nhiên, công ty cũng cảnh báo "vẫn còn quá sớm để biết toàn bộ tác động" của AI đối với thị trường lao động.

Lần đầu tiên trong lịch sử, chính công ty này đã đưa ra đề nghị nghỉ việc tự nguyện cho gần 9.000 nhân viên tại Mỹ vào tháng 4. Theo Layoffs.fyi, một đơn vị tổng hợp dữ liệu tư nhân, gần 99.000 người đã bị sa thải trong lĩnh vực công nghệ kể từ ngày 1/1, chủ yếu là ở Mỹ.