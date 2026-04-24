AI có thể tạo thêm nhiều tỷ phú cho thế giới

AI mang lại lợi nhuận lớn (Ảnh: Open).

Theo đánh giá của công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, số lượng tỷ phú trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng lên gần 4.000 người vào năm 2031, tăng khoảng 25% so với mức hiện tại khi tốc độ tạo ra tài sản được đẩy nhanh.

Hiện có 3.110 tỷ phú trên toàn cầu và con số này được dự báo sẽ tăng khoảng 25% lên 3.915 người trong 5 năm tới.

Liam Bailey, trưởng bộ phận nghiên cứu của Knight Frank, cho biết tài sản của các tỷ phú và triệu phú đã được "tiếp sức mạnh mẽ" bởi lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI.

"Khả năng mở rộng quy mô kinh doanh chưa bao giờ cao như hiện nay. Điều đó đã góp phần vào khả năng tạo ra những khối tài sản khổng lồ một cách nhanh chóng, được hỗ trợ đắc lực bởi công nghệ và AI", ông nói.

Năm 2025, trí tuệ nhân tạo không còn là một xu hướng công nghệ mang tính thử nghiệm mà đã trở thành trụ cột của nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà đầu tư đã rót hơn 200 tỷ USD vào lĩnh vực AI trong năm 2025. Dòng vốn khổng lồ này đã nhanh chóng đẩy định giá hàng loạt doanh nghiệp AI lên những mức kỷ lục, từ vài chục tỷ đến hơn 100 tỷ USD, qua đó giúp gia tăng khối tài sản cho các nhà sáng lập và cổ đông.