Ai Cập mở tiệc tiễn siêu tàu Ever Given sau thỏa thuận bồi thường "khủng"

Dân trí Siêu tàu container Ever Given hôm nay chính thức được nối lại hành trình sau nhiều tháng bị giữ lại ở Ai Cập sau sự cố chắn ngang kênh đào Suez hồi tháng 3.

Tàu Ever Given được phóng thích sau 3 tháng bị tạm giữ vì sự cố chắn kênh đào Suez (Ảnh: Australia).

Theo Bloomberg, buổi tiệc tiễn tàu Ever Given diễn ra hôm nay 7/7 với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, quan chức ngoại giao và đại diện nhiều công ty khắp thế giới. Lần gần đây nhất Cơ quan Quản lý Suez (SCA) tổ chức một sự kiện lớn như vậy là vào năm 2015 khi hoàn tất dự án mở rộng kênh trị giá 8 tỷ USD.

Tại buổi lễ, SCA và đại diện chủ tàu đã ký kết bản thỏa thuận liên quan đến các điều khoản bồi thường sau sự cố tàu chắn ngang làm tê liệt kênh Suez hồi tháng 3. Hiện chi tiết thỏa thuận chưa được tiết lộ, song trước đó, các nguồn tin cho biết, sau nhiều tháng đàm phán, SCA đã hạ mức yêu cầu bồi thường xuống 550 triệu USD so với mức ban đầu là 916 triệu USD.

Đại diện của hãng tàu Shoei Kisen Kaisha, đơn vị sở hữu tàu Ever Given, đã gửi lời cảm ơn đến giới chức SCA. Trong khi đó, trưởng nhóm luật sư của SCA, ông Khaled Abu Bakr, nói rằng các bên sẽ không thể đạt được thỏa thuận nếu không có các kỹ sư của SCA với những kỹ năng tuyệt vời nhằm giải phóng con tàu.

Tàu vận tải Ever Given mắc kẹt ở kênh Suez sáng 23/3. Chủ hãng tàu nói rằng, gió mạnh khiến con tàu mất lái và xoay ngang, bít kênh đào (Ảnh: AFP).

Tàu Ever Given, dài 400m, trọng lượng khoảng 224.000 tấn, chở theo số hàng hóa trị giá hàng tỷ USD, bất ngờ mất lái chắn ngang kênh đào Suez. Đại diện hãng tàu nói rằng, sự cố này là do gió mạnh và cũng có một phần trách nhiệm của hoa tiêu SCA.

Trong thời gian 6 ngày chắn ngang kênh đào trước khi được giải cứu, tàu Ever Given đã khiến kênh Suez - một trong những tuyến vận tải quốc tế huyết mạch - bị tê liệt, nhiều tàu hàng phải chuyển hướng trong khi ít nhất 400 tàu mắc kẹt gần một tuần ở cửa ngõ kênh Suez. Giới chức Ai Cập cho biết sự cố khiến họ mất đi nguồn thu 14 triệu USD/ngày từ kênh đào này và tuyên bố con tàu sẽ bị giữ lại ở Ai Cập cho đến khi họ nhận được bồi thường.

Trong suốt 3 tháng các bên đàm phán, nhiều hàng hóa cũng bị mắc kẹt cùng với tàu Ever Given. Hôm nay, tàu Ever Given chính thức được phóng thích để nối lại hành trình. Đại diện chủ tàu cho biết, con tàu sẽ được kiểm tra kỹ thuật tại cảng Said của Ai Cập trước khi nối lại hành trình. Theo kế hoạch, con tàu sẽ đi vào Địa Trung Hải, sau đó đến Rotterdam, Hà Lan. Một số chủ hàng cho biết, họ có thể phải chờ thêm 3-4 tuần trước khi nhận được lô hàng trên tàu Ever Given.

Sau sự cố của tàu Ever Given, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hồi tháng 5 đã thông qua kế hoạch mở rộng thêm 40 m và đào sâu thêm khoảng 20 m phần phía Nam của kênh đào Suez. Ngoài ra, khoảng 10 km của kênh cũng sẽ được mở rộng để cho phép các tàu có thể lưu thông theo hai chiều. Dự kiến việc mở rộng này sẽ kéo dài tối đa 2 năm.

Minh Phương

Theo Bloomberg