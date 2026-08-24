6 năm sau Brexit, Anh muốn xích lại gần EU

Thủ tướng Anh Andy Burnham (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 23/8 nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa rằng London cần táo bạo hơn trong việc theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với EU.

"Điều này bao gồm việc phát triển các mối liên kết an ninh và quốc phòng chặt chẽ đã được thiết lập giữa Anh và các đồng minh châu Âu nhằm thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ hơn trên tất cả các lĩnh vực”, ông nói.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí quan điểm rằng, hội nghị thượng đỉnh Anh - EU vào cuối năm nay sẽ là cơ hội tốt để thực hiện điều đó.

Anh chính thức rời khỏi EU (Brexit) vào đầu năm 2020 sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016.

Tuy nhiên, sau đó, nhiều người Anh từng ủng hộ Brexit cảm thấy hối tiếc về quyết định chia tay đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Trái với kỳ vọng ban đầu, Brexit được cho là nguyên nhân làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh do căng thẳng thương mại gia tăng, đẩy giá thực phẩm lên cao.

Một cuộc thăm dò dư luận do YouGov thực hiện vào năm ngoái cho thấy số người Anh coi quyết định rời EU là đúng đắn ở mức thấp nhất kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân. Cụ thể, chỉ 33% số người được hỏi đồng tình với quyết định này.

Chính phủ Anh đã nỗ lực cải thiện quan hệ với EU kể từ khi Công đảng lên nắm quyền vào năm 2024. Tuy nhiên, tiến trình này diễn ra khá chậm chạp, khiến cả hai phía sốt ruột.