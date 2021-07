150 người bị bắn chết trong 400 vụ nổ súng dịp quốc khánh Mỹ

Dân trí Ít nhất 150 người thiệt mạng trong hơn 400 vụ nổ súng xảy ra vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh Mỹ 4/7.

Cảnh sát Mỹ ứng phó với một vụ nổ súng ở New York (Ảnh: AFP).

Theo số liệu thống kê của Gun Violence Archive, tổ chức theo dõi tình trạng bạo lực súng đạn, hơn 400 vụ nổ súng đã xảy ra trên khắp nước Mỹ từ ngày 2-4/7 - kỳ nghỉ lễ quốc khánh tại Mỹ, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng.

Tại New York, nơi ghi nhận số vụ bạo lực súng đạn tăng cao chưa từng thấy trong nhiều năm gần đây, có 26 nạn nhân tử vong trong 21 vụ xả súng từ ngày 2-4/7, giảm so với cùng kỳ năm ngoái khi New York ghi nhận 25 vụ nổ súng khiến 30 người chết.

Sở cảnh sát New York cho biết, chỉ riêng ngày quốc khánh 4/7, New York xảy ra 12 vụ nổ súng với 13 nạn nhân.

Từ đầu năm đến nay, các vụ bạo lực súng đạn ở New York đã tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2020, với 767 vụ xả súng và 885 nạn nhân.

Tại Chicago, sau khi Giám đốc Cảnh sát David Brown bày tỏ lo ngại về "cuối tuần thách thức nhất trong năm" đối với lực lượng cảnh sát, 83 người đã bị bắn, trong đó có 14 người thiệt mạng, trong các vụ xả súng từ 18h ngày 2/7 tới 6h ngày 4/7. Trong số các nạn nhân có một bé gái 5 tuổi bị thương và một bé gái 6 tuổi bị bắn vào đầu.

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Illinois cũng đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng.

Theo thông cáo từ cảnh sát Fort Worth, bang Texas, 8 người đã bị thương vào sáng sớm ngày 4/7 trong một vụ xả súng gần tiệm rửa xe ở Fort Worth, sau một cuộc tranh cãi giữa một nhóm nam giới. Cảnh sát cho biết hầu hết nạn nhân là những người ngoài cuộc vô tội.

Cảnh sát Norfolk, bang Virginia cũng cho biết 4 em nhỏ đã bị trúng đạn vào chiều 2/7, trong đó có một bé gái 6 tuổi. Ngoài ra, còn có các nạn nhân 14 tuổi và 16 tuổi. Một nghi phạm 15 tuổi liên quan đến vụ xả súng đã bị bắt giữ.

Cảnh sát Cincinnati, bang Ohio cho biết 2 thanh niên, 16 và 19 tuổi, đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương tại một lễ kỷ niệm ngày quốc khánh ở công viên vào đêm 4/7. Cảnh sát trưởng Cincinnati, Eliot Isaac, cho biết 2 thanh niên đã "nổ ra tranh cãi dẫn đến cuộc đọ súng".

Hai cô gái, 16 và 17 tuổi, và một thiếu niên 15 tuổi bị thương trong vụ xả súng này. Nạn nhân 17 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch với một vết đạn ở lưng, trong khi 2 nạn nhân còn lại bị thương do đạn bắn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại Dallas, cảnh sát đã ghi nhận 2 vụ xả súng vào ngày 4/7, trong đó có một vụ liên quan đến 5 người đàn ông bị bắn. Cảnh sát cho biết 3 trong số các nạn nhân đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện gần đó. Theo cảnh sát Dallas, một người đàn ông 61 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng khác sau khi bị bắn "nhiều phát trên đường phố trong lúc gây rối", và chết tại một bệnh viện địa phương.

Tổng thống Joe Biden từng gọi tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ là "dịch bệnh" cần phải ngăn chặn và là "nỗi hổ thẹn" với cộng đồng quốc tế.

