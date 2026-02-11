Tai heo cuộn bắp bò ủ muối - món ngon dễ làm cho mâm cỗ ngày Tết

Tai heo cuộn bắp bò ủ muối là món ăn gây sốt trên nhiều hội nhóm ẩm thực những ngày qua. Bên cách các món giò chả quen thuộc, món ăn này được nhiều gia đình lựa chọn cho mâm cỗ ngày Tết bởi hình thức đẹp mắt, hương vị đậm đà mà cách làm lại không quá cầu kỳ. Món ăn có độ giòn sần sật của tai heo, xen lẫn vị mềm ngọt của bắp bò, màu vàng đẹp mắt của gia vị ủ muối.

Dưới đây là cách làm món tai heo cuộn bắp bò ủ muối theo gợi ý của chị Nguyễn Thị Thùy Linh (ở Nghệ An).

Nguyên liệu

- Tai heo: 1 cái

- Bắp bò 1 cái để cuộn vừa tai

- Gia vị ủ muối mua sẵn

- Sả, gừng

- Chỉ cuộn thực phẩm

Cách làm

- Tai heo cắt sát, bỏ bớt phần mỡ, lọc bỏ phần ốc tai gây hôi, rửa thật sạch bên trong với muối và giấm.

- Bắp bò rửa sạch, lọc bỏ phần mỡ nếu có.

- Bọc gọn bắp bò vào bên trong tai heo, dùng dây chỉ quấn đều, chặt tay. Đây là công đoạn cần cẩn thận nhất vì nếu cuộn không chặt, thành phẩm sẽ không liền khối, dễ bị tách rời.

- Pha nước lọc với gia vị ủ muối theo tỷ lệ 1,5l nước với 80gr gia vị ủ muối.

- Thêm 4 cây sả đập dập, 4 lát gừng và khuấy đều, cho tai heo vào ngâm 2 tiếng.

- Cho toàn bộ nước ngâm và tai heo cuộn vào nồi nấu chậm.

- Nấu trong 4 tiếng, nếu tai to cứ 1 tiếng trở 1 lần, còn tai nhỏ thì không cần trở. Việc lật trở để tai được chín và ngấm đều gia vị.

- Sau 4 tiếng thì tắt điện để ngâm thêm 30 phút trong nồi rồi vớt ra.

Thành phẩm

- Đợi tai heo nguội hẳn thì cho vào hộp và bỏ ngăn mát tủ lạnh ít nhất 3 tiếng, để qua đêm càng tốt.

- Khi ăn thái miếng mỏng bày ra đĩa.

Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Linh