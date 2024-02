Xuân Hinh, Vân Dung và loạt sao Việt chúc Tết độc giả Dân trí

NSƯT Việt Anh: "Nhân dịp Năm mới Giáp Thìn, tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe, thành công, hạnh phúc tới quý độc giả báo Dân trí, mong rằng mọi người luôn được bình an, may mắn. Chúc báo Dân trí ngày càng lớn mạnh và luôn là địa chỉ uy đáng tin cậy, là cầu nối uy tín giữa công chúng, độc giả với các nghệ sĩ. Trong năm 2024, tôi cũng đang ấp ủ một vài dự định, trong đó có những dự án phim mà tôi hi vọng đó sẽ là những món ăn tinh thần hay, hấp dẫn trên sóng của VTV (Ảnh: Toàn Vũ).