Tưởng ế, thủ phủ mai vàng miền Trung bất ngờ thu trên 112 tỷ đồng

Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, tính đến 25/1, tổng số tiền bán mai Tết trên địa bàn thị xã đến nay đã đạt khoảng 112 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ 37 tỷ đồng.

Theo ông Cư, từ giờ đến Tết, còn gần một tuần nữa, dự kiến tiền bán mai sẽ còn tăng cao do sức mua tăng cao hơn so với dự kiến ban đầu.

Bất ngờ khoảng gần một tuần nay, thương lái tấp nập về các làng mai ở thị xã An Nhơn (Bình Định) để mua sỉ mai với số lượng lớn.

"Trái với dự kiến ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng vụ mai Tết năm nay sẽ ế. Tuy nhiên chỉ vài ngày gần đây, thương lái ồ ạt đến mua, người dân không có mai kịp bông búp để bán. Đây là niềm phấn khởi và vui mừng nhất đối với người trồng mai ở An Nhơn", Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn nói.

Dọc quốc lộ 1A qua thị xã An Nhơn, xe khách Bắc - Nam, xe tải đường dài dừng lại để mua mai.

Thuê 11 triệu đồng/lô trưng bày bán mai dọc quốc lộ 1A đoạn khu vực Liêm Trực, phường Bình Định (thị xã An Nhơn), anh Nguyễn Hoàng Vương (43 tuổi, ở làng mai Háo Đức, xã Nhơn An) tưởng chừng như tiền bán mai không đủ tiền thuê mặt bằng. Nhưng đến nay, gia đình anh và nhiều hộ thuê mặt bằng đã bán được 60 - 70%, số lượng cây đưa lên, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng.

"Khoảng 3 - 4 ngày nay chúng tôi bán rất nhanh, chủ yếu là khách hàng phía Bắc mua nhiều. Thời điểm này, khách hàng đang chọn mua cây mai có bông búp xanh, còn búp vàng rất ít người mua vì sợ mai nở sớm", anh Vương nói.

Mai đi các tỉnh phía Bắc búp xanh hoặc hé nở thì mới kịp chơi Tết.

Tại xã Nhơn An, ông Phan Long Hùng - Chủ tịch UBND xã cho hay, đến thời điểm này trên địa bàn xã đã bán được trên 40 tỷ, trong khi năm ngoái tổng doanh thu bán mai chỉ đạt 36 tỷ đồng.

"Những năm trước, từ ngày 10 đến 15 tháng Chạp, đường vào các làng mai luôn trong tình trạng kẹt xe vì xe tải ra vào tấp nập. Song thời điểm này năm nay, các làng mai rất vắng khách, ai cũng tưởng năm nay sẽ ế do dịch Covid-19. Nhưng từ ngày 16 tháng Chạp đến nay, khách hàng từ các tỉnh phía Bắc đổ về mua tấp nập, cả ngày lẫn đêm, các nhà vườn không còn mai để bán sỉ", ông Hùng nói.

Mấy ngày gần đây thời tiết tại Bình Định nắng nóng nên nhiều cây mai nhặt lá sớm nên cũng bị nở trước Tết.

Trong khi đó, một số vùng không phải vùng mai chủ lực như xã Nhơn Hậu, Nhơn Hạnh, Nhơn Hưng vẫn bán rất mạnh. Đặc biệt, trước đây thị trường bán mai truyền thống thường ra phía Bắc và miền Nam thì năm nay nhiều thương lái ở Gia Lai về xã Nhơn Hậu mua mai chở đi rất nhiều.

Hiện thị xã An Nhơn có khoảng 3.000 hộ dân tại các xã, phường như Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hưng, Nhơn Hậu… tham gia trồng khoảng 2 triệu chậu mai Tết nên được mệnh danh là "thủ phủ mai vàng miền Trung". Những năm gần đây, doanh thu từ mai Tết của thị xã An Nhơn đạt bình quân khoảng 100 tỷ đồng/năm.