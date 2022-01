Đang thoăn thoắt soạn đồ cho khách mua sắm lễ cúng ông Táo, bà Nguyễn Thị Hoa - tiểu thương bán xôi chè, bộ đồ cúng ông Táo bên ngoài chợ Siêu thị Đà Nẵng - cho biết, hôm nay là ngày chính nên từ sớm, nhiều người đã đi mua đồ cúng ông Táo.

Người dân mua xôi, chè để cúng ông Táo (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo tiểu bán xôi, chè bên ngoài chợ Siêu thị Đà Nẵng, xôi, chè có giá 5.000 đồng/đĩa (chén) (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo bà Hoa, nếu cúng chay chỉ cần bộ vàng mã ông Táo, tượng bằng đất 3 ông, 3 cục đường, 3 cái bánh tráng và thêm mấy đĩa xôi, chè là đủ. Nếu gia đình nào cúng mặn thì tùy theo điều kiện của mỗi gia đình mà mua thịt gà, thịt heo…

Bà Hoa cũng cho biết, năm nay do dịch bệnh nên cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân mua đồ cúng chủ yếu mua những món chính với số lượng vừa phải, chứ không mua nhiều như mọi năm.

Người Đà Nẵng nhộn nhịp sắm đồ cúng tiễn ông Táo về trời

Bộ đồ cúng gồm vàng mã, tượng đất, bánh tráng, đường không thể thiếu trên mâm cúng ông Táo (Ảnh: Khánh Hồng).

"Năm nay giá thứ gì cũng tăng nhưng bán ra không tăng, xôi, chè vẫn 5.000 đồng/đĩa (chén); bộ đồ cúng ông Táo 25.000 đồng/bộ. Thêm vào đó, rất nhiều người bán cùng mặt hàng nên tính ra thu vào không bằng mọi năm", bà Hoa nói.

Tại các sạp hoa tươi, hoa được bày bán chủ yếu là hoa cúc. Mỗi cây hoa có giá từ 13.000 - 15.000 đồng, tùy loại to hay nhỏ.

Cửa hàng vàng mã nhộn nhịp người mua (Ảnh: Khánh Hồng).

Hoa tươi cúng ông Táo được bày bán chủ yếu là hoa cúc (Ảnh: Khánh Hồng).

Chị Nguyễn Thị Hương - tiểu thương bán hoa bên ngoài chợ Siêu thị Đà Nẵng - cho hay, giá hoa tăng so với ngày thường. So với năm ngoái, năm nay chị lấy số lượng hoa về bán ít hơn do dịch bệnh ai cũng khó khăn.

Bên cạnh đó, cửa hàng bán vàng mã trên đường Võ Văn Tần luôn nhộn nhịp khách ra vào. Hàng được vận chuyển từ xe tải vào cửa hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách. Cửa hàng cũng phải 3-4 người bán mới kịp phục vụ khách. Tùy vào nhu cầu của mỗi khách hàng và số lượng vàng mã bán ra cũng khác nhau.