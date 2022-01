Giáp Tết, làng quất cảnh Hội An khấp khởi mừng quả đẹp, được giá

Năm nay, toàn thành phố Hội An (Quảng Nam) chuẩn bị hơn 100 nghìn chậu quất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cận Tết, quất cảnh tăng giá nhẹ.

Do ảnh hưởng thời tiết, thiếu giống sản xuất và lo ngại dịch Covid-19 khiến diện tích quất trên địa bàn TP Hội An giảm 40% so với mọi năm. Riêng xã Cẩm Hà, nơi trồng quất lớn nhất chỉ còn 45 nghìn chậu, giảm 20 nghìn chậu so với năm trước.

Những chùm quất trĩu vàng, rực rỡ, hy vọng ở một năm làm ăn khấm khá.

Cận Tết, quất cảnh nơi đây bỗng "hút hàng" khiến nông dân rất phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Nam (thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà) cho biết, năm nay gia đình bà trồng 200 chậu quất phục vụ Tết, do lo ngại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ và vì thiếu đất canh tác nên gia đình bà giảm một nửa so với mọi năm.

Người dân cho biết, dù đã "chốt" hàng nhưng thương lái có giao kèo nếu dịch phức tạp bị phong tỏa thì có thể hủy đơn.

Thời tiết năm nay diễn biến thất thường, giá phân bón tăng cao nên việc canh tác gặp nhiều khó khăn. Từ đầu tháng Chạp, thương lái đến vườn mua sỉ rất ít khiến nông dân thấp thỏm không yên. Nhưng hiện nay thì quất đã được "chốt" khá nhiều, giá cả lại nhỉnh hơn năm ngoái nên người dân khá phấn khởi.

Thời điểm cận Tết người dân càng "thấp thỏm" không yên, chỉ mong sao dịch bệnh được khống chế.

"Giá tăng 20% so với năm ngoái, dù không nhiều nhưng cũng an ủi phần nào, chứ năm ngoái thì bán lỗ. Giá này trước dịch Covid-19 là giá thấp đấy, vì ảnh hưởng dịch nên phải hạ giá xuống khá nhiều. Lời lãi không bao nhiêu, nhưng đây là nghề truyền thống nuôi sống gia đình, chúng tôi quyết giữ gìn dù khó khăn do đại dịch. Hy vọng thời gian tới dịch bệnh sẽ giảm để người dân còn làm ăn", bà Nam tâm sự.

Làng quất Hội An "thấp thỏm" thời điểm cận Tết

Theo người dân làng quất Hội An cho biết, dù quất đã được đặt cọc hết vẫn không yên tâm, dịch bệnh diễn biến còn phức tạp nên người dân cũng khá "thấp thỏm", chỉ khi nào những chậu quất lên xe theo khách hàng lúc đó mới dám "thở phào".

Quét sơn, khoác "áo mới" cho những chậu quất sắp xuất bán Tết.

Giá quất hiện nay dao động trung bình từ 300.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng mỗi chậu tùy theo kích cỡ. Đối với những chậu quất thế đẹp, to, các "tay chơi" có thể mạnh dạn chi đến vài chục triệu đồng để thuê mang về chưng Tết.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, gần Tết mà quất không bán hết sẽ bị thương lái ép giá. Hơn nữa, năm nay thương lái còn giao hẹn nếu tình hình dịch bệnh bùng phát dẫn đến việc phong tỏa thì sẽ hủy hợp đồng. Nếu trường hợp này xảy ra, người trồng quất đành tự tìm nơi để bán lẻ.

Khi nào những chậu quất được xe thương lái đến chở đi, lúc đó người dân mới "thở phào".

Vườn quất 500 cây của gia đình đã được "chốt" hơn nửa tháng trước, hiện tại gia đình ông Bùi Tú (thôn Bầu Ốc, xã Cẩm Hà) đang tất bật chăm sóc để 16 tháng Chạp thương lái đến chở đi tiêu thụ.

Theo ông Tú, thương lái hiện nay chủ yếu đến từ Quảng Ngãi, Bình Định, Huế và các tỉnh Tây Nguyên… Năm nay, số lượng quất giảm do người dân cũng lo ngại dịch bệnh, giá thì nhỉnh hơn năm ngoái khoảng 20%, giá này gọi là hòa vốn chứ không lãi. Nhưng có còn hơn không, giờ chỉ hy vọng dịch được khống chế tốt để người dân có cái Tết vui vẻ.

Những chậu quất "ký gửi" của khách sẽ được chủ vườn chăm sóc tận tình.

"Chỉ khi nào quất lên xe chở đi thì chúng tôi mới yên tâm được, người dân phải chịu trách nhiệm chăm sóc tốt cho khách, đảm bảo chất lượng. Mong năm nay quất sẽ bán chạy, bán giá tốt, để người dân và thương lái đều có Tết", ông Tú bày tỏ.

Vườn quất với 700 cây quất loại trung và lớn, 2.000 chậu mini của gia đình anh Nguyễn Quốc Hùng (khối Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An) đã được thương lái đặt hàng.

"Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người dân chúng tôi cũng "đứng ngồi không yên", dù đã "chốt" đơn hàng nhưng vẫn lo lắm, đến khi quất về với khách mới yên tâm. Mong dịch bệnh sớm kiểm soát, thị trường hoa, cây cảnh chơi xuân sẽ nhộn nhịp", anh Hùng mong mỏi.

Một năm làm ăn vất vả của người trồng quất do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giá phân bón tăng…

Ông Mai Kim Phương - Chủ tịch xã Cẩm Hà - cho hay, cả xã có đến gần 500 hộ dân chuyên trồng quất cảnh. Đây là vụ quất Tết mà người trồng gặp quá nhiều khó khăn do dịch Covid-19, phân bón, nguyên vật liệu tăng giá…

"Năm nay, UBND xã và TP Hội An không tổ chức lễ hội quất cảnh nhưng vẫn hỗ trợ nông dân trồng quất trong việc miễn phí khu vực bán cây cảnh tại hội chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 tại trung tâm TP Hội An", ông Phương chia sẻ.