Bí quyết nâng tầm tiệc Tết thêm tươi mới, sang trọng

Mâm cỗ Tết Việt là biểu tượng của sự đủ đầy và ấm no với nhiều món ăn truyền thống. Năm nay, bạn có thể nâng tầm tiệc Tết thêm sang trọng và hảo hạng, với chút sáng tạo trong cách chế biến và trình bày, thổi thêm sự tươi mới, tưng bừng thay lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng.

Không chỉ kế thừa mà còn biến tấu

Các món ăn truyền thống trong ngày Tết đã trở thành một biểu tượng về văn hóa và tinh thần trong đời sống của người Việt Nam, gửi gắm biết bao ước nguyện của ông bà ta cho một năm mới hanh thông và rực rỡ. Đơn cử như món thịt kho trứng với mong ước vẹn tròn hạnh phúc, canh khổ qua cầu cho cái khó qua đi và những điều tốt đẹp sẽ đến, hay thịt nấu đông mong con cháu thêm gắn bó và yêu thương.

Cùng với sự phát triển của đời sống, xã hội, những món ăn ngày Tết còn được biến tấu để trở nên mới mẻ và tưng bừng sắc xuân hơn, mang đến nguồn sinh khí tươi trẻ và thịnh vượng cho cả gia đình. Ví dụ như món "Tôm thịt pha lê" được lấy cảm hứng từ món thịt nấu đông. Thay vì nấu thịt và giò heo như truyền thống, chúng ta có thể sử dụng tôm, thịt và các loại rau củ… để biến hóa món ăn trở thành một bức tranh ẩm thực ngày xuân với đủ màu sắc ấn tượng.

Tôm thịt sóng sánh trong veo - Một năm sung túc kéo theo lộc tài.

Cách làm món này cũng tương tự với thịt đông, xào tôm, thịt heo, da heo chín đều rồi cho rau củ vào đảo nhanh để giữ độ tươi ngon, và nêm nếm cho vừa ăn. Để viên thịt có được độ trong như pha lê, để chế độ lửa vừa phải trong quá trình đun, nhớ hớt bọt, đợi khi thịt đã chín mềm thì cho thêm bột thạch (gelatin) vào nồi nấu sôi trở lại. Cuối cùng, bạn múc nguyên liệu vào khuôn rồi để vào ngăn mát cho đông. Món ăn chỉ trọn vẹn khi chấm với một chén mắm ớt nguyên bản đậm vị cá, long lanh màu nâu đỏ hổ phách.

Cách bày trí cũng là một phần quan trọng trên bàn tiệc 5 sao thượng hạng. Món "Tôm thịt pha lê" được đặt trong khuôn tròn xinh xắn tựa như những viên ngọc quý, là biểu tượng cho sự thịnh vượng và phúc lộc cho năm mới.

Hay như "Canh khổ qua thiên tuế" được thêm tôm vào phần nhân, làm cho món ăn thêm bổ dưỡng và đẹp mắt. Đồng thời cách tạo hình món ăn cũng không kém phần hấp dẫn với phần đuôi tôm nở bung như hoa trên từng khoanh khổ qua, hàm ý một năm mới khởi sắc và nhiều may mắn.

Khổ qua đắng dịu ngọt thanh - Vượt qua sóng gió càng thêm vững vàng.

Không chỉ để ăn mà còn cảm nhận

Món Tết Việt ngày nay vẫn trân trọng những giá trị xưa, đồng thời cũng được nâng tầm theo chất lượng cuộc sống hiện đại. Giờ đây, món ăn không chỉ bổ dưỡng, ý nghĩa, mà còn phải thượng hạng và tinh tế, mang thông điệp và lời chúc sâu sắc đến mọi người.

Bạn có thể khám phá những lời chúc đặc sắc trong menu "Tiệc Tết hảo hạng" dưới đây"

Chả giò an khang

Nhân giã nhuyễn, vỏ cuốn đều - Chả giò khai tiệc, vạn điều an khang.

Chả giò bên ngoài giòn rụm, vàng ươm bắt mắt, bên trong non mềm với các thành phần nguyên liệu như thịt, củ sắn, nấm mèo được hòa quyện đậm đà. Đây là một món ăn làm say mê vị giác của nhiều người. Với hình trụ tròn vững chắc, chả giò tượng trưng cho lời chúc bình an trong cuộc sống, khang kiện về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Gỏi tôm thịt hoan hỷ

Gỏi sen tôm thịt giòn ngon - Gặp nhau hoan hỷ, vẹn tròn yêu thương

Tết là phải tưng bừng, Tết là phải rôm rả niềm vui. Món "Gỏi tôm thịt hoan hỷ" gồm ngó sen giòn giòn, tôm thịt đậm ngọt, rau gia vị thơm nồng, cùng nước mắm tỏi ớt kích thích vị giác tạo nên hương vị tươi mới, màu sắc tưng bừng của món gỏi, một khởi đầu hoàn hảo mở màn cho những cuộc trò chuyện rôm rả tưng bừng.

Cơm chiên đoàn viên

Cơm chiên đa sắc vun đầy - Tiệc Tết đượm vị sum vầy đoàn viên.

Linh hồn món Việt không thể thiếu cơm, mà cơm chiên ngày Tết thì còn đặc biệt hơn thế. Như một khu vườn rực rỡ sắc màu, cơm chiên đoàn viên là sự hội tụ của tinh hoa đất trời với tôm thịt tươi ngon, cùng rau củ đa sắc. Tất cả hòa trộn thấm đều gia vị cùng nước mắm ngon được nêm vào cuối cùng, mang đến hương vị đậm đà, hài hòa tượng trưng cho một mùa Tết sum họp ấm no bên gia đình.

Những giá trị tinh thần của món Tết đã in sâu vào tâm thức của người Việt. Và chỉ vài biến tấu nhỏ cùng sự sáng tạo của người đầu bếp, mâm cơm ngày Tết được nâng tầm thượng hạng, mang đến lời chúc thịnh vượng và an khang cho mọi nhà. Đồng hành cùng tiệc Tết hảo hạng của người Việt, Chin-Su Cá Cơm Biển Đông là dòng sản phẩm nước mắm với nguồn nước mắm tuyển chọn kỳ công, góp phần vào hàng triệu bữa tiệc Tết đẳng cấp và sung túc.

Món ăn thêm đậm vị cùng nước mắm Chin-Su Cá Cơm Biển Đông.

Gần 20 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam, nước mắm Chin-Su đã trở thành thương hiệu quen thuộc gắn kết với bữa cơm hàng ngày của mọi gia đình, cũng như góp phần thăng hoa hương vị các món Tết, cho thời khắc đoàn viên thêm trọn vẹn.

Chin-Su Cá Cơm Biển Đông là dòng sản phẩm nước mắm với nguồn nước mắm được kỳ công tuyển chọn, mang lại vị ngon tinh túy, thơm ngon đến giọt cuối cùng, là sản phẩm góp mặt trong những bữa tiệc Tết sang trọng tinh tế.

"Chin-Su kính chúc bạn và gia đình một mùa Tết sum vầy, bên nhau thưởng thức những món Tết ngon thượng hạng, sẵn sàng cho một năm mới tràn đầy sức sống và rực rỡ niềm vui", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.