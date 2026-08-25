Bố mẹ khuyết tật, chú chậm phát triển, nữ sinh nguy cơ dang dở việc học

Cha khuyết tật vẫn chống gậy lên rừng kiếm măng nuôi hy vọng cho con

Theo chân bà Hà Thị Đồng, Trưởng khu Xuân Thượng, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ, chúng tôi đến thăm gia đình cháu Nguyễn Thị Dự (SN 2011). Vừa thi đỗ vào lớp 10 công lập, nhưng Dự đang đứng trước nguy cơ không thể theo đuổi ước mơ học hành bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Nơi ở của gia đình cháu Dự là căn nhà cũ nát nằm ngay bìa rừng. Mái nhà được lợp bằng fibro xi măng đã quá cũ, phủ đầy rêu xanh; tường nhà nham nhở, chắp vá, chỗ là gạch thô, chỗ thì che tạm bằng vài miếng gỗ dán; cửa ra vào là những tấm liếp tạm bợ.

Hoàn cảnh gia đình quá éo le, cô bé hiếu học đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ (Ảnh: Hương Hồng).

Nhìn ngôi nhà, bà Đồng ái ngại cho biết: “Địa phương biết gia đình 5 người sống trong căn nhà cũ này không còn an toàn. Thế nhưng, chúng tôi chưa tìm được cách hỗ trợ, bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có tiền đối ứng để xây nhà theo chương trình xóa nhà tạm…”.

Thấy chúng tôi, Dự vội gập cuốn sách rồi khoanh tay lễ phép chào khách. Nhìn góc học tập của nữ sinh khá ngăn nắp, từng chồng sách, vở được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ cũ, chúng tôi thấy tiếc nếu cô bé ham học này dang dở giấc mơ con chữ.

"Cháu thích học lắm! Cháu chỉ ước được học lên cao để sau này có việc làm, kiếm tiền xây nhà, chữa bệnh cho bố mẹ, bà và chú. Nhưng, hoàn cảnh như thế này, không biết cháu có theo được không…”, Dự cúi mặt, giọng nhỏ dần.

Ngôi nhà lợp Fibro xi măng quá cũ nát của gia đình Dự (Ảnh: Hương Hồng).

Theo lời Dự, bố cháu là anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1971) bị liệt nửa người, đi lại rất khó khăn. Dẫu vậy, gần như ngày nào người cha khuyết tật cũng chống gậy lên rừng mưu sinh. Vào mùa măng, anh lại đi bẻ măng, đổi lấy gạo nuôi gia đình.

Quãng đường dốc đá lên rừng vốn đã vất vả với người khỏe mạnh. Thế nhưng, mỗi ngày, anh Vinh vẫn chống gậy lê từng bước, lần theo những khe suối để tìm măng.

"Bố bảo còn đi được ngày nào thì cố ngày ấy, để có tiền cho cháu đi học. Nhưng cháu lo lắm. Mỗi lần đi rừng về, chân bố đều rớm máu...", Dự nói, mắt rơm rớm.

Cháu Dự cùng mẹ và bà nội trước hiên ngôi nhà cũ nát của gia đình (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình quá éo le, nữ sinh hiếu học đối diện nguy cơ dang dở ước mơ

Không chỉ bố gặp vấn đề về sức khỏe, mà các thành viên khác trong gia đình Dự cũng đau ốm liên miên. Chị Nguyễn Thị Phát (SN 1973, mẹ của Dự), bị khiếm thính và mắc bệnh xương khớp nhiều năm. Không có tiền đi bệnh viện, chị chỉ biết lên rừng hái cây thuốc mang về sắc uống.

Bà Hà Thị Hành (SN 1948, bà nội của Dự), sức yếu, thường xuyên phải dùng thuốc. Anh Nguyễn Văn Vụ (SN 1985, chú ruột Dự) khờ khạo, không biết làm việc gì, chỉ quanh quẩn ở nhà.

Người chú ruột 41 tuổi của Dự mắc bệnh chậm phát triển tâm thần (Ảnh: Hương Hồng).

Là người nhiều năm quan tâm, vận động hỗ trợ gia đình, bà Hà Thị Đồng chia sẻ: "Gia đình cháu Dự nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bố cháu bị khuyết tật, mẹ khiếm thính và mắc bệnh xương khớp, bà nội tuổi cao sức yếu, người chú chậm phát triển tâm thần.

Cả nhà chủ yếu trông vào các khoản trợ cấp và những gùi măng rừng của anh Vinh. Ngoài giờ học, cháu Dự cũng tranh thủ làm nhiều việc để đỡ đần gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền cháu đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và vừa thi đỗ vào lớp 10.

Hoàn cảnh của cháu Dự thật sự rất éo le. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ để cháu Dự được tiếp tục đến trường, gia đình có điều kiện chữa bệnh và sửa lại căn nhà đã xuống cấp".

Ước mơ được tiếp tục đến trường của cô bé hiếu học đang đứng trước nhiều thử thách, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Chiều muộn, nắng tắt dần, Dự vào bếp lúi húi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Bà Hành, chị Phát ngồi bệt trên bậc thềm trước cửa nhà, mắt hướng ra cổng ngóng chờ anh Vinh đi rừng trở về. Anh Vụ thì vẫn hồn nhiên vui đùa với chú chó nhỏ… Một “bức tranh” ảm đạm quen thuộc của gia đình Dự bao năm qua.

Mới 15 tuổi, Dự đã phải sớm lo toan, quán xuyến việc nhà. Ước mơ được tiếp tục đến trường của cô bé hiếu học đang đứng trước nhiều thử thách, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.