Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Đinh Thị Em (62 tuổi, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), hiện đang sống nhờ trong một ngôi nhà cũ nát mà người ta bỏ hoang.

Bà Em và gia đình vốn là người nơi khác, 20 năm trước sau khi ly hôn chồng bà cùng con trai phiêu dạt đến xã Định Trung ở đậu. Hơn 10 năm trước, bà gặp người chồng bây giờ, lúc đó ông sống đơn độc không con cái. Hai người nương tựa nhau cho đến bây giờ.

2 năm trước, con trai bà Em là Nguyễn Văn Vũ Anh (40 tuổi), xuất hiện những triệu chứng đau mỏi, mù lòa, đi lại khó khăn. Khi đưa đi khám thì bác sĩ kết luận anh Vũ Anh bị suy thận giai đoạn cuối, đã xuất hiện nhiều biến chứng, phải đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy ở TP. HCM điều trị nội trú.

Con trai đi nằm viện, con dâu cũng đi theo chăm sóc. Thời điểm đó, đứa cháu nhỏ mới 4 tháng tuổi cũng phải vào viện ở cùng cha mẹ từ đó đến nay. Bà Em ở nhà ngoài việc rau cháo cho 2 đứa cháu lớn hơn hằng tháng còn phải xoay trở chi phí chữa bệnh cho con trai.

Bà Em cho biết bản thân bà cũng có những triệu chứng tức ngực, khó thở, hoa mắt chóng mặt nhưng không dám đi khám và cũng không có tiền đi khám. Hằng ngày bà phải làm đủ mọi cách từ làm mướn, đi vay, đi xin, dù bằng bất kỳ cách nào để có tiền gửi cho con trai chữa bệnh và để mua gạo cho cháu thì bà đều chấp nhận.

Hôm qua lên thăm con, thấy nó không thở được, bụng trướng to như cái trống rồi, mê man chẳng biết gì nữa. Nuốt nước mắt ra về, về đến nhà thì lại thấy 2 đứa cháu nheo nhóc…", nói được mấy câu thì bà Em nức nở khóc.

Hai đứa cháu nội bà Em là Nguyễn Ngọc Diệu (10 tuổi) và Nguyễn Văn Vàng (8 tuổi) đều phải nghỉ học từ khi cha nằm viện.

Sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, cả hai đứa trẻ đều có những dấu hiệu phát triển không bình thường, khiếm khuyết nhẹ trí tuệ.

Khi được hỏi các con có muốn được đi học không, Vàng không trả lời vì em chưa từng được đến trường, em không biết đi học là gì, không hề biết thiệt thòi mình đang phải chịu. Còn Ngọc Diệu thì nói rằng em thấy kỳ kỳ vì sáng ra các bạn đều được cha mẹ đưa đi học, chiều các bạn lại về nhà trong áo quần tươm tất, còn em cả ngày chỉ ở nhà.

"Con buồn, chỉ có mình con ở nhà chơi, các bạn đi học hết. Chiều nào con cũng thấy mấy bạn mặc đồng phục rất đẹp dắt tay nhau đi ngang qua trước cổng. Con không đi học, quần áo xấu, không ai chơi cùng", đứa trẻ trả lời với một chút ký ức từng được đến trường thoáng qua trong đầu.

Ngọc Diệu buồn nhưng quên ngay sau đó, và em lại chạy ra vườn chơi với Vàng như không xảy ra chuyện gì. Chúng tôi chỉ muốn được xin lỗi em vì dù vô tình hay cố ý mà đã gợi thêm con sóng khổ đau thiếu thốn trong đầu đứa trẻ.

"Tôi chỉ ước con trai được về nhà, được ở nhà cùng các cháu. Không có tiền cho cháu ăn học, tôi khổ lắm, ước gì cha mẹ nó lành lặn, không biết cảnh này còn đến bao giờ", bà Em nói trong nước mắt sụt sùi.

Ông Đặng Văn Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Định Trung cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Em là khó khăn nhất xã, không có nhà cửa ruộng vườn gì, con trai bà em bị bệnh tật. Ba đứa cháu của bà Em đều không được đến trường, UBND và các đoàn thể ở xã đã nhiều lần đến vận động gia đình cho các cháu đến trường nhưng đều không thành công.

"Tôi xin thay mặt gia đình và chính quyền địa phương kêu gọi bạn đọc báo Dân trí, các mạnh thường quân dang tay giúp đỡ gia đình bà Em qua cơn bĩ cực", ông Huệ mong muốn.

