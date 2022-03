Ông bố trẻ đau khổ xin được cứu giúp để có tiền cắt nốt chiếc chân trái

Người bố tội nghiệp rơi vào tình cảnh vô cùng bi đát kể trên là anh Nguyễn Hoàng Hiệu, sinh năm 1988 (trú ở thôn Thâm Đông, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Chúng tôi trở về thăm anh Hiệu, ngay sau khi nhận được lá đơn cầu cứu đẫm nước mắt của anh được gửi đến tòa soạn báo Dân trí.

Mắc căn bệnh máu khó đông quái ác, anh Hiệu đã phải cắt bỏ chân phải để giữ mạng sống. Hiện tại, cái chân còn lại sưng tấy và đang dần hoại tử, nếu không phẫu thuật đoạn chi sớm, tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm.

Nằm trên chiếc giường kê sát cửa, anh Hiệu với cơ thể xơ xác, gương mặt tiều tụy, não nề. Chân phải anh đã bị cắt cụt đến ngang đùi, cái chân còn từ bàn chân tới bắp đùi là một màu đỏ lựng, bóng nhẫy. Cái chân trái sưng to đến nỗi, anh Hiệu phải lấy kéo xẻ một đường dọc theo ống quần vải nhàu nhĩ, mới có thể mặc được.

Dáng vẻ mệt mỏi, ông Nguyễn Thanh Huyên (bố của Hiệu) ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo, cần mẫn xoa, bóp chân cho con trai. Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chất chứa nỗi đau, giọng ông nghẹn lại: "Bác sĩ bảo, cái chân còn lại này của cháu giờ cũng không thể giữ lại được, phải phẫu thuật sớm. Nhưng, lúc ấy gần Tết với lại cũng không có tiền để mổ, nên tôi đưa cháu về hàng ngày lấy lá thuốc bóp cho cháu bớt đau…".

Ông Huyên bùi ngùi kể, con trai ông sinh ra vốn khỏe mạnh bình thường. Năm lên 4 tuổi, trong khi chơi đùa vô tình giẫm phải gai tre, dù vết thương không sâu, nhưng không thể cầm được máu, khiến Hiệu nhiễm trùng, sốt cao. Đưa con đi bệnh viện, thì phát hiện Hiệu mắc Hemophilia A (bệnh máu khó đông) thể nặng. Căn bệnh này phải chữa trị cả cuộc đời và vô cùng tốn kém, bác sĩ căn dặn Hiệu phải tuyệt đối giữ gìn, tránh gây thương tích cho cơ thể.

Dù đã hết sức cẩn trọng, nhưng năm 2011, trong một lần đi làm nương Hiệu bị trượt chân ngã, bắp đùi trái bị đá núi xé toạc, không tài nào cầm được máu dẫn tới nhiễm trùng nghiêm trọng. Dù đã làm mọi cách, nhưng cuối cùng các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt chân phải để giữ lại mạng sống cho chàng trai trẻ.

Đang ở tuổi xuân phơi phới, anh Hiệu phải "đánh bạn" với cây nạng gỗ, và hàng ngày phải uống đủ loại thuốc... Giữa lúc tưởng như cuộc sống của chàng trai trẻ này rơi vào trầm cảm, bế tắc không lối thoát, thì một tình yêu đẹp tựa "cổ tích" bất ngờ đến với anh.

Qua mạng xã hội, một cô gái mang khuyết tật chân bẩm sinh quê ở Quảng Trị xa xôi "lặn lội" vượt gần ngàn cây số tìm đến mảnh đất Thái Nguyên, chỉ mong được gặp và chia sẻ nỗi đau với chàng trai trẻ bất hạnh bất ngờ mất đi chân phải.

2 phận đời cùng cảnh ngộ mau chóng nảy sinh tình cảm… Một đám cưới giản dị, ấm cúng được diễn ra sau đó không lâu. Hơn năm sau, một bé trai kháu khỉnh ra đời, cũng từ đó áp lực cuộc sống đè nặng lên gia đình nghèo khó này. Đôi vợ chồng tật nguyền không thể làm được bất cứ công việc gì. Không những vậy, bệnh tình của anh Hiệu lại ngày một nặng.

Mỗi tuần một lần anh Hiệu phải về Hà Nội chữa trị, tiền thuốc men, chi phí đi lại tốn kém đã khiến gia đình anh phải vay mượn khắp nơi. Lâm vào cảnh cùng cực, bế tắc Hiệu đành phải gửi vợ con về Quảng Trị, nương nhờ bên ngoại.

Dịch bệnh bùng phát, phần cũng không có tiền, nên hơn 2 năm nay anh Hiệu không thể gặp vợ con. Ông bố tội nghiệp này chỉ có thể "gặp gỡ", trò chuyện với con trai qua những cuộc gọi video ngắn ngủi.

"Em nhớ con lắm, em định bụng dịch bệnh vơi bớt, sẽ xin đi làm một việc gì đấy để có tiền đón vợ con về. Vậy mà đùng một cái cuối năm ngoái chân còn lại của em sưng to và rất đau nhức. Các bác sĩ bảo chân của em không giữ được nữa, phải làm phẫu thuật sớm. Em mà cắt nốt chân này, không biết con em có còn nhận ra bố nữa không! Nhưng giờ tiền làm phẫu thuật, gia đình em cũng không biết tìm ở đâu (!?)…", anh Hiệu nói rồi ôm mặt bật khóc.

Anh Phan Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Ôn Lương ái ngại biết: "Hoàn cảnh của Hiệu thực sự quá éo le, nhìn Hiệu vật vã với cái chân đang dần hoại tử, chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Là đại diện địa phương tôi tha thiết kính nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ cho Hiệu sớm được phẫu thuật, được tiếp tục chữa trị kéo dài sự sống."

