Nhói lòng cảnh bé trai 4 tháng tuổi mang trong mình căn bệnh quái ác

Nguyễn Hồ Hoàng Quân, cậu bé chưa đầy một tuổi (sinh tháng 12 năm 2020), nhưng em đã phải gánh chịu những cơn đau đớn của bệnh tật mà bé chưa thể nói, thay vào đó là những tiếng khóc thét nghe như muốn xé lòng.

Hơn 1 tháng nay, từ khi phát hiện bệnh tình của con, chị Hồ Viết Minh Châu, (SN 1997, khối Ngọc Liên, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), không tài nào chợp mắt được khi nghĩ về tương lai mờ mịt, cũng như hành trình chống chọi bệnh tật dài đằng đẵng của cậu con trai bé nhỏ.

Bé có biểu hiện dị tật như mắt lồi to, mũi tẹt, không linh hoạt… biểu hiện của hội chứng down.

Chị Châu nghẹn ngào kể, từ khi sinh ra, Quân chỉ nằm một chỗ không quấy khóc, mắt thì luôn nhìn về một hướng trong vô hồn. Tưởng con dễ nuôi nên gia đình cứ để vậy, đến khi 3 tháng tuổi bé có các biểu hiện vàng da, mắt lồi to hơn bình thường, thở nhanh… gia đình mới tá hỏa đưa đi viện.

Đến bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, các bác sĩ "trách móc" gia đình đưa đến quá trễ. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận bé bị đa dị tật bẩm sinh như mắt lồi, không linh hoạt, có biểu hiện của hội chứng down, thông liên thất (một dạng dị tật tim bẩm sinh) khiến vách ngăn tim không đóng lại, bé thường có biểu hiện thở gấp, môi tím tái, thiếu máu bẩm sinh. Bé Quân sẽ phải truyền máu liên tục để duy trì sự sống, cả phần đời còn lại chỉ có thể sống dựa vào mẹ.

Ngày nhận được kết quả chẩn đoán bệnh tình của con, người mẹ trẻ lặng người không dám tin. "Em cứ tưởng trời đất như sụp đổ, bé có mấy tháng mà phải chịu bệnh tật hành hạ như vậy, em đau xót quá. Những lần lấy máu xét nghiệm, hay truyền máu cho con là em lại không cầm được nước mắt, tay chân bé đều bầm tím hết vì khó lấy ven", chị Châu xót xa chia sẻ.

Tiếng thở gấp liên tục của Hoàng Quân khiến chúng tôi không khỏi nhói lòng, chỉ vài tháng tuổi, cậu bé đã phải gồng mình gánh chịu nỗi đau quá lớn. Trong căn nhà cấp 4 không khí u buồn luôn bao trùm, cả gia đình phải luôn túc trực để chăm lo cho sức khỏe của bé.

Chị Châu buồn bã kể: "Lúc mang thai em cũng có đi xét nghiệm sàng lọc, nhưng không phát hiện dị thường. Giờ mỗi đêm em cũng không dám ngủ sâu, phải luôn canh chừng con vì bệnh tình của bé một phút lơ là sẽ nguy hiểm. Bác sĩ bảo bệnh của cháu phải đi viện lâu dài, nhưng kinh tế gia đình quá khó khăn, em hiện nay cũng phải nghỉ việc để theo con. Nhìn con bị bệnh tật hành hạ, đau khắp người mà em bất lực quá".

Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Hà Thị Thu (SN 1975, bà ngoại của bé Quân) cố nén tiếng thở dài. Bà đã ly hôn chồng và một mình gồng gánh nuôi ba cô con gái. Châu là con gái đầu. Cứ tưởng các con trưởng thành bà sẽ được ngơi nghỉ phần nào, nhưng bất hạnh liên tục ập đến khiến cuộc sống gia đình càng thêm khốn đốn.

"Châu phải nghỉ việc để theo con đi viện, chồng nó thì công việc không ổn định, không giúp được gì, gia đình chồng cũng khó khăn nên giờ Châu phải đưa con về nương nhờ nhà ngoại. Tôi sức khỏe giảm sút sau nhiều lần phẫu thuật bàng quang, hiện nay ai kêu gì làm nấy kiếm thêm tiền cho cháu chữa bệnh. Mỗi lần đi viện đều phải vay mượn làng xóm và anh em, khi nào đi làm thì trả lại", bà Thu rầu rĩ chia sẻ.

Căn nhà gia đình bà Thu đang ở là của anh em ruột giúp đỡ xây dựng, hiện nay gia đình cũng đang nợ ngân hàng chính sách 45 triệu lúc trước vay nợ làm nhà nhưng cũng chưa có khả năng trả.

"Mảnh đất tôi đang ở là của cha mẹ cho nhưng cũng chưa có sổ đỏ nên chẳng thể cầm cố vay tiền, gia đình có chiếc xe máy cũng đã "cắm" tạm để thêm tiền cho cháu Quân đi viện. Giúp được gì cho con cháu tôi đều cố gắng nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, nhìn cháu ngoại ngày đêm bị bệnh tật hành hạ mà đau lòng. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, có hôm nhà chẳng còn lon gạo nào phải vay mượn qua bữa. Tôi đang ăn chay để cầu cho cháu tai qua nạn khỏi, sớm hồi phục, bình an lớn lên", bà Thu nghẹn ngào tâm sự.

Sau một tuần về nhà, bé Hoàng Quân sẽ tiếp tục nhập viện để theo dõi điều trị. "Bé Quân sẽ nhập viện để bác sĩ theo dõi thiếu máu cấp độ bao nhiêu rồi lên phương án điều trị, em cũng tìm hiểu về ghép tủy cho con nhưng nghe nói số tiền rất lớn nên thôi. Bệnh của con phải đi lâu dài, kinh tế gia đình lại ngày càng kiệt quệ. Em cúi đầu cầu xin các nhà hảo tâm thương tình cứu giúp cho con, để con có thể tiếp tục sự sống", Châu không cầm được nước mắt hy vọng sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, bạn đọc báo Dân trí.

Bà Thân Thị Học - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Điện An - cho biết: "Gia đình bà Thu tại địa phương cũng không mấy khá giả, giờ cháu ngoại bị bệnh phải nương nhờ nên kinh tế càng thêm khó khăn. Hội chữ thập đỏ phường cũng đang cố gắng kêu gọi, giúp đỡ phần nào cho gia đình. Nhưng sự giúp sức cũng chẳng đáng kể so với bệnh tình của cháu, chúng tôi kính mong quý bạn đọc Dân trí, các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để cháu Quân có thêm kinh phí chữa bệnh".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4091: Chị Hồ Viết Minh Châu.

Địa chỉ: Khối Ngọc Liên, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

ĐT: 0918747239

