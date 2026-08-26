Người phụ nữ mắc ung thư xoang, gia đình kiệt quệ vì nợ nần

Năm 2024, sau nhiều tháng ròng rã bị cơn đau mũi hành hạ, bà Mai Thị Xuân Nương (49 tuổi, ngụ ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện mắc ung thư xoang giai đoạn 3. Kể từ đó, sức khỏe người phụ nữ suy yếu, không đủ sức làm việc nặng nhọc.

Trong căn nhà nhỏ được nhà nước hỗ trợ tái định cư, bà Nương buồn bã kể về những tháng ngày đau đớn vì bệnh tật giày vò. Người phụ nữ chưa được 50 tuổi nhưng da dẻ đen sạm, yếu ớt.

Bà Nương trải qua 2 ca phẫu thuật, hiện tại đã mất khứu giác (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà kể, ban đầu mũi bị đau nhức và nghẹt một bên, bà cứ nghĩ là viêm xoang thông thường nên chỉ mua thuốc uống để giảm bớt cơn đau. Thế nhưng bệnh tình diễn tiến rất nhanh, những cơn đau đầu như búa bổ làm bà quằn quại. Khi đến bệnh viện thăm khám, người phụ nữ tá hỏa hay tin bản thân bị ung thư xoang sàn.

"2 năm qua tôi và chồng ngược xuôi giữa nhà và Bệnh viện Ung bướu TPHCM, trải qua 2 lần phẫu thuật, 5 toa hóa trị nhưng bác sĩ vẫn chưa thể kết luận còn bao nhiêu toa nữa mới xong.

Mỗi toa thuốc có giá hơn 5 triệu đồng, tiền chữa bệnh, đi lại, ăn uống đã tốn hơn 160 triệu đồng. Số tiền này đều do vợ chồng tôi vay mượn mà có. Hiện tại chúng tôi đã sức cùng lực kiệt, không còn khả năng chạy chữa nữa", bà Nương xót xa nói.

Không tiền đi bệnh viện, bà Nương hốt thuốc nam uống cầm cự qua ngày (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vợ chồng bà Nương đều là dân làm thuê, ai mướn gì làm nấy, tiền kiếm được chỉ đủ ăn qua ngày và nuôi đứa con trai duy nhất là em Nguyễn Chí Tâm học hành.

Con trai đi nghĩa vụ quân sự ở Đồng Nai được vài tháng thì bà Nương phát bệnh. Nhiều lần Tâm muốn xin xuất ngũ để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng bà Nương không đồng ý, cố gắng động viên con hãy ở đơn vị làm tròn nghĩa vụ.

"Vợ chồng tôi đều ít ăn học, chữ nghĩa không biết nhiều, con trai là tất cả niềm tự hào của chúng tôi. Trong môi trường quân đội kỷ luật rất nghiêm, thỉnh thoảng con gọi nhờ điện thoại về hỏi thăm sức khoẻ, những lúc đó 2 mẹ con chỉ biết nhìn nhau khóc qua màn hình điện thoại", bà Nương bật khóc kể.

Ông Dứt mang đầy tâm sự vì không biết tìm phương cách gì để cứu vợ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Văn Dứt (49 tuổi, chồng bà Nương) trước kia làm phụ hồ, khuân vác, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày tạm đủ xoay xở. Hai năm nay phải túc trực chăm sóc vợ ở bệnh viện nên ông Dứt gần như thất nghiệp.

"Vợ bệnh nên tôi đi làm bữa đực bữa cái, đâu ai dám mướn. Có người biết hoàn cảnh nên thỉnh thoảng kêu tôi đi bưng gạch, trộn hồ để có tiền trang trải.

Gần 1 tháng nay đến hạn phải lên TPHCM tái khám nhưng vì không có tiền nên vợ tôi ở nhà. Chúng tôi đang lột vỏ hạt sen, 5kg thành phẩm được trả công 60.000 đồng không biết tích góp bao giờ mới đủ tiền đưa vợ đi chữa bệnh", ông Dứt rầu rĩ nói.

Vợ chồng bà Nương lột hạt sen, cứ 5kg được trả 60.000 đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đối với hoàn cảnh của vợ chồng bà Nương, UBND xã Mỹ Thọ xác nhận đây là trường hợp rất khó khăn, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng để chữa bệnh hiểm nghèo. Lãnh đạo xã rất mong bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn.