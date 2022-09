Mẹ mất, bố bỏ đi, bé gái 5 tuổi chưa được khai sinh

Ngoài 60 tuổi, vợ chồng ông Y Siêng, bà H'Rơi (bon Jâng Play 3, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) vẫn chưa thoát được cảnh đói nghèo.

Vừa phải nuôi con trai bị tâm thần, vừa phải gồng gánh chăm bẵm đứa cháu ngoại mồ côi từ khi mới bập bẹ tập nói, những tháng ngày đã qua của vợ chồng ông Y Siêng là những chuỗi ngày đầy tăm tối và bất hạnh.

Căn nhà gỗ của ông Y Siêng nằm tận cuối chân đồi. Trong căn nhà ấy, Y Som (SN 2007, con trai út của vợ chồng ông Y Siêng) lúc thì quá hiếu động, nhảy nhót, khi thì ngồi co ro với ánh mắt vô hồn.

Bệnh tâm thần bẩm sinh đã khiến cho Y Som không biết ngay cả đến cái tên của mình. Cuộc sống của Som chỉ gói trọn trong 4 góc nhà, với những bữa cơm hàng ngày chỉ có rau rừng, cá khô.

Ngồi dỗ dành, đút từng thìa cơm cho con trai, bà H'Rơi cho biết lúc mới lọt lòng, Y Som khá ốm yếu. Do kinh tế khó khăn, vợ chồng bà không có tiền cho con đi khám bệnh. Đến khi con trai được 5 tuổi, thấy con phát triển không bình thường, bà mới đưa đi khám và phát hiện con bị mắc tâm thần bẩm sinh.

"Nó chỉ ăn rồi ngồi một chỗ, không biết làm việc gì cả. Có hôm nó bỏ nhà đi lang thang, vợ chồng tôi đi kiếm mấy ngày trời mới thấy. Khổ sở vô cùng vì đến tuổi này vẫn phải chăm con như chăm trẻ lọt lòng", bà H'Rơi nghẹn ngào.

Cảnh nhà càng xót xa hơn khi người con trai thứ 2 của vợ chồng ông Y Siêng lập gia đình nhưng cũng có một đứa con mắc bệnh tâm thần. Thương con, thương cháu, bà H'Rơi đã khóc cạn nước mắt khi những bất hạnh liên tiếp đổ dồn vào gia đình mình.

Nhớ lại những ngày tháng đau thương ấy, bà H'Rơi giàn giụa nước mắt: "Những năm đầu khó khăn, hai vợ chồng phải thay nhau đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Ngày nào không đủ ăn, hai vợ chồng phải nhường cơm cho con, còn mình phải ăn mì tôm, ăn củ mì. Hơn 4 năm trước, đứa con gái của tôi qua đời khi vừa sinh con được vài tháng tuổi, rồi chồng nó bỏ đi, bỏ lại con cho vợ chồng tôi luôn".

Nhắc đến cháu ngoại, bà H'Rơi không kìm nén được cảm xúc, òa khóc vì thương cho đứa con gái vắn số, thương cho cháu ngoại sớm chịu ảnh mồ côi, đến nay vẫn chưa được khai sinh.

5 tuổi, cô bé H'Suhi còn quá ngây thơ. Mặc dù ông ngoại thường kể về mẹ, cho em xem ảnh mẹ từ giấy chứng minh nhân dân nhưng em khó có thể hình dung ra. Lớn lên bằng tình yêu thương của ông bà, nên cô bé vẫn thường gọi bà ngoại của mình bằng "mẹ" thân thương khiến cho ai nghe cũng nhói lòng.

Ông Y Siêng tâm sự: "Ngày mẹ nó mất, nó (H'Suhi- PV) còn chưa cai sữa nên vợ chồng tôi phải bế nó đi khắp nơi xin sữa nuôi. Cháu mồ côi mẹ, lại không được nhận tình yêu thương từ bố nên vợ chồng tôi cố gắng bù đắp cho nó. Thiếu sữa, thiếu những bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng, con bé nhỏ con hơn so với các bạn cùng tuổi".

Chuẩn bị bước vào năm học mới, nỗi lo của ông Y Siêng, bà H'rơi là không biết kiếm đâu ra tiền để cho bé H'Suhi được đến trường.

Trong nhà không có tài sản đáng giá, ông bà không còn đủ sức để đi làm thuê, thế nên nỗi lo cứ lớn dần theo ngày tháng; thậm chí trong giấc mơ, đôi vợ chồng già nơm nớp lo sợ cháu ngoại sẽ không biết nương tựa vào ai.

Ông Y Siêng chia sẻ, ở tuổi xế chiều, công việc làm thuê của ông gặp khó khăn. Thu nhập ngày có ngày không, lo bữa ăn hàng ngày đã khó nên căn nhà nhỏ 24m2 của gia đình dù tuềnh toàng, rách nát, gặp ngày mưa dột tứ tung… cũng không có tiền để sửa sang.

Trong suốt câu chuyện về gia đình mình, ông Y Siêng, bà H'rơi không giấu nổi những nỗi niềm u uất, lo lắng cho số phận của đứa con tâm thần và cháu ngoại mồ côi nếu mai này ông bà qua đời.

Ước mong của đôi vợ chồng nghèo là có một căn nhà xây kiên cố che nắng, che mưa cho những đứa con, đứa cháu vốn thiệt thòi từ lúc sinh ra.

Thông tin thêm về hoàn cảnh của gia đình ông Y Siêng, ông Nguyễn Tài Mệnh, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Trường Xuân cho hay hiện căn nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, tuy nhiên do cuộc sống "ăn bữa nay, lo bữa mai" nên cả gia đình vẫn phải chấp nhận sống trong căn nhà này.

Thông qua Báo Dân trí, chính quyền địa phương rất mong mỏi các nhà hảo tâm có thể chung tay, hỗ trợ gia đình ông Y Siêng kinh phí để sửa sang nhà cửa để có cuộc sống tốt hơn.

