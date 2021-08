Gia đình 2 bố con ung thư "chới với" trong đại dịch Covid-19

"Cơn bão Covid-19" cuốn phăng gia đình 2 người ung thư

Chị Phạm Thị Thắm ở (thôn Phi Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), bệnh nhân ung thư vú đã di căn vào gan và xương. Đáng lẽ thời điểm này, chị Thắm đang nằm điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều nhưng vì dịch Covid-19 bùng phát ở Hà Nội, để tránh lây nhiễm, chị được bác sĩ giới thiệu sang Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tiếp tục điều trị.

Thế nhưng, đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội hỏi thủ tục nhập viện, do hoàn cảnh gia đình đã quá kiệt quệ, chị Thắm quyết định ở nhà tự mua thuốc bên ngoài về uống theo chỉ định của bác sĩ, đợi dịch bệnh qua đi rồi vào viện K tiếp tục điều trị.

Chị Thắm cho biết, khoảng tháng 11/2019 chị đang cho đứa con thứ 2 bú thì bị tắc tia sữa. Do chủ quan nên chị cũng chỉ đi thông tắc tia sữa rồi mua thuốc tự điều trị tại nhà. Sau một thời gian, cơ thể của chị Thắm có những dấu hiệu bất thường như đau nhức, nổi hạch ở nách và vai gáy kéo dài. Lúc này, chị quyết định đi khám ở Bệnh viện K Tân Triều vào tháng 4/2020. Sau hơn hai tháng khám sinh thiết, bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú đã di căn sang gan và xương.

"Từ khi phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 4, tôi đã rất sốc, cầm tờ giấy kết luận của bác sĩ trên tay tôi đã khóc rất nhiều, cảm giác bầu trời như đổ sập xuống đầu vậy. Lúc đó tôi còn đi lang thang không cả nghĩ gì đến chuyện về nhà, định buông bỏ tất cả", chị Thắm kể.

Chị Thắm bước vào hành trình điều trị căn bệnh ung thư vú quái ác đầy gian nan, do bên vú bị ung thư chưa cắt bỏ nên liệu trình điều trị có dài hơn thường lệ. Cứ 21 ngày lại truyền hóa chất một lần, kèm theo đó là 3 mũi bạch cầu. Sau 3 đợt truyền hóa chất như vậy chị Thắm được siêu âm, thử máu...

Chị Thắm tâm sự, gia đình có một người ung thư đã khiến kinh tế kiệt quệ rồi. Đằng này nhà chị có 4 người lớn thì có đến 2 người bị ung thư.

Chị kể, bố chồng là ông Nguyễn Văn Hoán (sinh năm 1953) cũng phát hiện ung thư gan trước chị một năm. Hiện tại ông Hoán cũng đang điều trị tại nhà, sức khỏe ngày một sa sút, không biết sẽ trụ lại được đến bao giờ.

Chị Thắm cho biết, hiện tại chị đã điều trị được 12 mũi hóa chất, do tác dụng phụ của hóa chất nên tim mạch bị ảnh hưởng, chân, tay bị phù, đau tức, khó thở, đi đứng cũng không được nhanh nhẹn. Tháng 4 vừa qua, theo đề nghị của bác sĩ, chị Thắm đã cắt bỏ buồng trứng để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư vú của mình.

"Tôi đã rất đau đớn mỗi lần hóa trị, đau đến tận xương tủy. Tôi sợ hãi mỗi lần nhìn thấy một rổ hóa chất chuẩn bị được truyền vào người mình, vì quá sợ hãi nên lần nào truyền tôi cũng bị sốc thuốc. Đã có những lúc tôi cảm thấy mình chết đi lúc này có lẽ là sướng nhất nhưng rồi nghĩ đến con, tôi lại cố gắng vượt qua đau đớn để tiếp tục nuôi hy vọng", chị Thắm cho biết thêm.

"Tôi phải đối mặt với những cơn đau thấu hết ruột gan, xạ trị khiến tóc tôi rụng hết. Đến nay, tôi đã đi được 60% quãng đường điều trị bệnh ung thư của mình và đang lóe lên hy vọng thì gia đình đã kiệt quệ".

Chồng sửa xe ô tô thuê bị mất việc cũng bởi đại dịch Covid-19

Hoàn cảnh gia đình chị Thắm vô cùng khó khăn, bây giờ không thể vay mượn được thêm tiền ở bất cứ đâu vì chỗ nào vay được gia đình chị đã vay và dường như không có khả năng trả nợ.

Mẹ chồng chị là bà Lê Thị Mìn đã qua tuổi lao động, hàng ngày bà quanh quẩn ở nhà chăm sóc chồng bệnh tật và 2 đứa cháu nội cũng hết ngày. Chồng chị Thắm là anh Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1982) làm nghề sửa chữa ô tô. Từ khi dịch bệnh bùng phát, xưởng sửa chữa đóng cửa, anh không có việc làm, đồng nghĩa với không có thu nhập.

Ngày chưa bị bệnh, vợ chồng chị Thắm gửi con cho ông bà nội rồi vào trung tâm Hà Nội mưu sinh, vợ bán nước vỉa hè, chồng làm thợ sửa ô tô. Sau đó chị chuyển sang làm công việc vệ sinh tự do, thu nhập hai vợ chồng gộp lại cũng đủ để trang trải cuộc sống và nuôi hai con nhỏ.

Khó khăn bắt đầu đeo bám khi bố chồng đổ bệnh, hai vợ chồng chị phải lo thuốc thang chạy chữa cho bố, một năm sau thì chị bị ung thư, gia đình rơi cảnh cùng quẫn.

"Cả nhà chỉ trông chờ vào mỗi mình chồng tôi, nhưng anh ấy thì lại đang thất nghiệp vì dịch bệnh Covid-19. Khi mà bệnh tình của tôi nhìn thấy được hi vọng thì gia đình đã kiệt quệ về kinh tế. Tôi rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, để tôi có kinh phí tiếp tục điều trị, để bố tôi có tiền thuốc thang, con tôi được đến trường", chị Thắm mong mỏi.

Trao đổi với Dân trí về hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Thắm, ông Lê Xuân Toán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phương Tú xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Thắm rất khó khăn. Không chỉ có chị Thắm mắc bệnh hiểm nghèo mà bố chồng chị Thắm cũng mắc bệnh ung thư gan nhiều năm nay. Cả gia đình trông chờ vào mỗi người con trai thì thời điểm hiện tại cũng đang không có việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Tôi mong muốn thông qua cơ quan báo chí, các nhà hảo tâm sẽ biết đến hoàn cảnh của gia đình chị Thắm và sẽ quan tâm, giúp đỡ gia đình. Về phía chính quyền địa phương chúng tôi cũng chỉ giúp đỡ được phần nào về mặt chính sách của Nhà nước, chứ ngân sách địa phương còn hạn hẹp", ông Toán nói.

