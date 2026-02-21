Gia cảnh thương tâm của người mẹ bệnh nặng nuôi con trai mắc hội chứng Down

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ tại thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, bà Lê Thị Tám (54 tuổi) đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật và nỗi lo lắng khôn nguôi về tương lai của con trai Trần Xuân Đạt (17 tuổi), người mắc hội chứng Down bẩm sinh. Biến cố chồng qua đời vì tai biến đã đẩy 2 mẹ con bà vào cảnh khốn cùng, thiếu thốn trăm bề.

Bà Tám nghẹn ngào kể, sau 5 năm kết hôn, vợ chồng bà mới có được Đạt, nhưng không may khi con trai mắc hội chứng Down. Mọi sinh hoạt cá nhân của Đạt đều cần mẹ hỗ trợ, khiến bà không thể đi làm ổn định. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn cố gắng làm thuê đủ việc từ trồng keo, nhổ mì để trang trải cuộc sống.

Mẹ bệnh tật chăm sóc con trai mắc hội chứng Down (Video: Trung Thi).

Cách đây 4 năm, ông Trần Xuân Tiến, chồng bà Tám bị tai biến lần thứ nhất, liệt nửa người. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai gầy của bà Tám. Trong lúc chăm sóc chồng và con, bà lại phát hiện mình mắc xơ gan, sỏi túi mật và lá lách to.

“Bụng tôi ngày càng trướng to, ăn uống không ngon, miệng luôn đắng. Dù nhiều lúc thở không ra hơi, tôi vẫn phải đi quanh xã nhặt ve chai, phụ rửa chén tại các quán ăn để kiếm thêm vài chục nghìn đồng mua chút cá, chút thịt cải thiện bữa ăn cho cả nhà”, bà Tám chia sẻ với giọng đầy xót xa.

Ngôi nhà của hai mẹ con bà Tám đang sinh sống (Ảnh: Trung Thi).

Đến tháng 1 vừa qua, ông Tiến bất ngờ lên cơn tai biến lần hai và qua đời, để lại bà Tám và con trai bơ vơ trong căn nhà đơn sơ, trống trải. Sức khỏe suy giảm khiến bà Tám thường xuyên mệt mỏi, đau nhức, nhưng bà vẫn cố gắng gượng vì con.

Chồng mất vì tai biến, bà Tám một mình chăm con trai mắc hội chứng Down (Ảnh: Trung Thi).

“Bệnh đau liên tục hành hạ, tôi sợ mình ngã xuống thì đứa con khờ dại này sẽ không biết nương tựa vào ai. Vì vậy, tôi tự động viên bản thân, nghe ai chỉ ở đâu có vị thuốc nam hay cũng tìm hái về sắc uống. Mong mỏi lớn nhất của tôi là được sống để chăm sóc con trai”, bà Tám tâm sự.

Trước đây, gia đình bà Tám sống dựa vào khoản trợ cấp xã hội 2,25 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại, sau khi chồng mất, nguồn thu nhập này càng eo hẹp hơn. Ngôi nhà cấp 4 của hai mẹ con đã xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, mái ngói mục nát, mỗi khi mưa nước tạt vào lênh láng. Bà Tám chỉ biết dùng chậu, thau hứng nước, tạm bợ qua ngày.

Bà Tám lo nếu mình có mệnh hệ gì thì sẽ không còn ai chăm sóc người con trai ngờ nghệch vì bệnh (Ảnh: Trung Thi).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lãnh, xác nhận hoàn cảnh gia đình bà Tám thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bà Linh bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí quan tâm hỗ trợ để bà Tám có thêm kinh phí chữa bệnh, tiếp tục chăm sóc con trai Đạt.